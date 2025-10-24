Martita de Graná pone el humor en un fin de semana repleto de actividades en Cáceres

Diversión y aprendizaje en la ciudad.

Jóvenes cacereños aprenden a contar historias

Este fin de semana, el Espacio para la Creación Joven (ECJ) de Cáceres acogerá una nueva edición de 'Cine con Causa', una iniciativa que combina formación audiovisual y desarrollo personal dirigida a jóvenes de la región. El taller se celebrará desde este viernes 24 de octubre a las 17.00 horas hasta el sábado 25 a las 14.00, y estará impartido por Fátima Álvarez y Ángel Tinoco. A lo largo de tres sesiones prácticas, los participantes aprenderán técnicas de guion, rodaje y edición, explorando el cine como herramienta de expresión artística y reflexión social.

Los cortometrajes resultantes abordarán temas como la igualdad, la inclusión o el uso responsable de la tecnología, y se proyectarán el 21 de noviembre en la Sala Trajano de Mérida, en un acto abierto al público que reunirá los trabajos de los talleres celebrados también en Badajoz y Cáceres.

Martita de Graná lleva su humor al Palacio de Congresos

La humorista Martita de Graná llega este viernes 24 de octubre al Palacio de Congresos de Cáceres, donde ofrecerá su espectáculo a partir de las 21:00 horas. Con su característico estilo desenfadado y su acento andaluz inconfundible, la cómica promete una noche de risas y complicidad con el público cacereño.

Marta Martínez García, conocida artísticamente como Martita de Graná, se ha convertido en una de las humoristas más populares del panorama nacional gracias a sus monólogos sobre la vida cotidiana, las relaciones o las diferencias entre regiones, que triunfaron primero en redes sociales y después en los teatros de toda España. Su nuevo show combina anécdotas personales, improvisación y mucho sentido del humor, consolidando su trayectoria como una de las voces más frescas y cercanas del humor actual.

Curso de escalada de nivel 1 este sábado

La Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) celebrará este sábado 25 de octubre el Curso de Escalada Nivel 1: Escalada en Vías Equipadas de un Largo, una formación destinada a deportistas que ya cuenten con experiencia previa o hayan realizado el curso de iniciación.

La actividad, impartida por profesionales especializados de la federación, tiene como objetivo que los participantes aprendan a escalar de forma autónoma y segura, perfeccionando sus técnicas de material, cabuyería y aseguramiento. Con esta propuesta, la FEXME continúa impulsando el deporte de montaña en Extremadura y ofreciendo a los aficionados nuevas oportunidades para seguir progresando en la escalada con todas las garantías de seguridad y calidad formativa.