Muriel (PP) responde al PSOE por los fondos de la ribera de Cáceres: «No pueden dar lecciones»

El equipo de gobierno municipal en Cáceres quiso este viernes responder a las críticas de la oposición después de que trascendiera, tal y como publicara este diario, que la ciudad no había resultado elegida entre los proyectos que recibirán fondos nacionales dentro del proyecto Recrea.

El ayuntamiento concurrió a estas ayudas del Gobierno nacional que ascendían a tres millones de euros para financiar actuaciones en la Ribera del Marco dentro de su proyecto que fue una promesa electoral de rehabilitación de la zona, gravemente degradada.

Al respecto, el concejal Pedro Muriel aprovechó la rueda de prensa tras la junta de gobierno local para realizar un apunte final en relación a las críticas que vertió el partido socialista nada más conocerse que Cáceres no se encontraba entre las acreedoras de los fondos. En esa línea, quiso apostillar que el «ni el PSOE de Gallardo ni el PSOE de Sánchez están para dar lecciones de honradez y de ejemplaridad».

En estos mismos términos concretó que Cáceres «no ha perdido» los fondos sino que «hemos llamado a la puerta del Gobierno central, del Gobierno de Sánchez para que nos financiara parte del proyecto de la Ribera del Marco y no nos ha concedido esos fondos».

En la lista de reserva

Precisó, también, que la ciudad no se encuentra entre las ciudades que han obtenido la calificación más baja. De hecho, Muriel hizo público que han resultado elegidas el proyecto Recrea son el Ayuntamiento de Valdepeñas, con 79 puntos, el Ayuntamiento de Andújar, con 78 puntos y el Ayuntamiento de Jaén con 78 puntos, y sostuvo que el ayuntamiento cacereño se encuentra la cuarta en la lista de espera con 70 puntos y «después hay 22 ayuntamientos que quedan fuera por debajo».

En cualquier caso, el edil solicitó a los socialistas que «pidan disculpas»y avanzó que «este mismo proyecto volverá a ser presentado las veces que hagan falta para conseguir financiación» o de lo contrario acometerá la rehabilitación con fondos propios.