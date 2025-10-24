Nombres propios de la literatura y el periodismo ilustran la tercera jornada de la Bienal Vargas Llosa

Los debates sobre literatura y periodismo protagonizan la tercera jornada de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en Cáceres, Badajoz y Trujillo, donde participarán nombres propios como Jorge Bustos, Máriam Martínez Bascuñán, Antonio Pérez Henares e Isabel San Sebastián.

Vargas Llosa para niños

Trujillo ha acogido esta mañana actividades infantiles, exposiciones y una actividad dedicada al Día de las Bibliotecas que se ha centrado en la figura del Nobel Vargas Llosa y su vínculo con Extremadura y Perú, según informan desde la propia Bienal, que supera su ecuador de cara al fallo del jurado, que se conocerá el sábado por la noche en el Gran Teatro (GT) de Cáceres.

Se ha inaugurado la exposición ‘Entre el Mar y el Barro, de Arte-Trujillo Perú y la Fundación Obra Pía de los Pizarro’, que reúne a artistas trujillanos para rendir homenaje a la herencia cultural de la ciudad con un mosaico de obras que van desde la tradición a la posmodernidad.

Además, el Plan de Fomento de la Lectura se une al Día de las Bibliotecas con una exposición de carteles y el pregón por esta efeméride, dedicado a Vargas Llosa y su vínculo Extremadura-Perú.

La programación de la mañana se ha cerrado en la Fundación Tatiana (Palacio de los Golfines de Abajo en Cáceres) con Ezequiel Martínez, Eva Orúe, José Antonio Casablanca y Cristina Fuentes, en la mesa profesional sobre el papel de las ferias en la industria editorial.

Firma de libro de Uclés y más debates

Las actividades de tarde comenzarán en Badajoz, a las 17:30 horas, con la firma de libros de David Uclés, autor de ‘La península de las casas vacías’, en la Librería Colón.

El GT acoge este viernes una mesa que indaga en la huella del periodismo sobre la literatura contemporánea y su impacto en el estilo y la mirada literaria. Con el título ‘Narrativas periodísticas en la literatura contemporánea’, intervendrán Marta San Miguel, Julián Quirós y Juan Zafra como moderador.

Posteriormente, el debate se traslada de nuevo a Badajoz y Trujillo con reflexiones relacionadas a la novela histórica y el oficio de escribir. En Trujillo, el Palacio de los Barrantes-Cervantes contará con Patricia Soley, Alberto Olmos y Juana María González para reflexionar sobre el escritor como profesional y cómo lidiar entre la vocación artística y las exigencias del mercado editorial.

Mientras tanto, a la misma hora (19:00) en la Iglesia Santa Catalina de Badajoz se tratarán las influencias de España e Hispanoamérica en la novela histórica de la mano de Laura Martínez-Belli, Fernando Iwasaki y Antonio Pérez Henares.

Nada más terminar este encuentro será el turno de hablar del compromiso moral que tiene la novela histórica con la sociedad. En esta charla participarán Pérez Henares, Isabel San Sebastián y Fermín Bocos.

Por último, la jornada se cerrará regresando al GT para celebrar ‘El Ensayo Político’, una mesa principal, dentro del ciclo de ‘Literatura Mundana’, que revisa la relación entre alta y baja cultura en el último siglo y medio y el papel de los medios en esa interacción o posible desconexión. Intervendrán Jorge Bustos, Máriam Martínez Bascuñán y Diego Garrocho, con la mediación de Teodoro León Cross.

Todas las actividades programadas en la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa son gratuitas y su asistencia será libre hasta completar el aforo de cada una de ellas. En el GT se ha estipulado que las invitaciones para acceder a las diferentes propuestas culturales se podrán recoger en las taquillas una hora antes del comienzo de la actividad.