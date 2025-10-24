El norte de Cáceres estará este sábado en alerta amarilla por lluvia intensa

El norte de la provincia de Cáceres estará este sábado en alerta amarilla por lluvias intensas, que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La alerta se iniciará a las 2:00 horas del sábado y permanecerá activa hasta las 18:00 horas.

Recomendaciones

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 recomienda en estos casos que se revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de las localidades.

También hay que prestar especial atención a los sumideros y socavones y muros en mal estado.

Respecto a la circulación por las carreteras se recomienda a la ciudadanía que lo haga con la máxima precaución posible.

Así, hay que estar atento a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

A su vez, se recomienda también llevar consigo siempre un teléfono cargado para contactar, en caso de necesidad, con el 112.