Previsión meteorológica
El norte de Cáceres estará este sábado en alerta amarilla por lluvia intensa
La alerta se iniciará a las 2:00 horas y permanecerá activa hasta las 18:00 horas
El norte de la provincia de Cáceres estará este sábado en alerta amarilla por lluvias intensas, que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La alerta se iniciará a las 2:00 horas del sábado y permanecerá activa hasta las 18:00 horas.
Recomendaciones
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 recomienda en estos casos que se revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de las localidades.
También hay que prestar especial atención a los sumideros y socavones y muros en mal estado.
Respecto a la circulación por las carreteras se recomienda a la ciudadanía que lo haga con la máxima precaución posible.
Así, hay que estar atento a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.
A su vez, se recomienda también llevar consigo siempre un teléfono cargado para contactar, en caso de necesidad, con el 112.
- El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- JM.Cruz, diseñador de Cáceres: 'La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección