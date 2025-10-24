Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La policía investiga un robo en una residencia universitaria de Cáceres

Fuentes policiales confirman que han tramitado una denuncia sobre un incidente que se produjo en la madrugada de este viernes en las instalaciones del centro Roso de Luna

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

Cáceres

La Policía Nacional investiga un robo en una residencia universitaria de Cáceres. Según confirman fuentes policiales a este diario, en la comisaría se ha presentado una denuncia por robo con fuerza sobre un incidente que se produjo en la madrugada de este viernes en las instalaciones del centro Roso de Luna, que gestiona la Junta de Extremadura, ubicado en la avenida de la Universidad.

Para ello, los agentes han recopilado las grabaciones de las cámaras de vigilancia para recabar datos sobre los sucedido. Fuentes cercanas al suceso aseguran que un hombre encapuchado accedió a las instalaciones y rompió un cristal para acceder a una de las habitaciones, que en ese momento se encontraba con un inquilino. No hubo que lamentar daños personales aunque la persona que fue sorprendida y víctima del robo fue trasladada al hospital.

El centro cuenta con vigilancia

Se da la circunstancia de que las instalaciones cuentan con guardia de seguridad, que hace la ronda cada noche, por lo que investigan como pudo acceder sin ser visto. Este es el segundo robo que se produce en instalaciones de la Junta de Extremadura en lo que va de año. Hace meses, hubo que reforzar la seguridad del centro público de Proa después de que sufriera una oleada de robos.

