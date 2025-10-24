Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Torre del Horno de Cáceres, testigo de siglos de historia y de una curiosa travesura

En enero de 1976, un bromista dejó sin peluca al San José del belén que se instalaba junto a la torre, una construcción del siglo XII que aún hoy conserva su encanto y ofrece una de las mejores vistas de la Plaza Mayor de la ciudad

Torre del Horno de Cáceres.

Torre del Horno de Cáceres. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Algún gracioso, en un rasgo de genialidad, dejó en el mes de enero de 1976, sin peluca al San José del belén que tradicionalmente se instalaba en la Torre del Horno de Cáceres. Ello trajo cosigo que en las últimas navidades el portal se instalara tras las rejas de la ermita de Belén. Seguramente, muchos no conocen la historia que hay detrás de la Torre del Horno.

Torre del Horno

Es una construcción árabe del siglo XII hecha de adobe sobre sillares romanos de granito. Es una torre albarrana, es decir, tenía la función de defender la ciudad y de ver cualquier movimiento de los posibles enemigos desde lo lejos. Lo mejor de todo es que es visitable por dentro y se puede subir con la misma entrada que da acceso a la Torre de Bujaco, la Torre de los Púlpitos y la muralla.

Foro de los Balbos y la Plaza Mayor

Además, desde las alturas, se puede ver el Foro de los Balbos y la Plaza Mayor. Es posible que el nombre de esta torre haya llamado su atención, y no es casualidad, lo recibe porque, en tiempos pasados, los hornos de pan de la ciudad se encontraban muy cerca de ella.

