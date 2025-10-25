El 85% del suelo para ampliar el polígono de Capellanías en Cáceres ya es del ayuntamiento

Fue al hilo de los datos del paro que hizo públicos el concejal Pedro Muriel este viernes al término de la junta de gobierno local. Tras aplaudir que las cifras de parados bajaran de las 6.000 personas por primera vez en la serie histórica de la ciudad, el edil anunció que el 85% de nuevo suelo industrial previsto para ampliar el polígono de Capellanías ya es de propiedad municipal.

En declaraciones a los medios presentes en la rueda, Muriel concretó que ese porcentaje está «firmado o pendiente de la firma de notario», por lo que a efectos oficiales pertenece al ayuntamiento y el 15% restante continúa en «negociaciones» a falta de si se expropia finalmente.

El concejal, este viernes portavoz del equipo de gobierno, realizó este anuncio y aseguró que esta noticia se debe a «un esfuerzo colectivo del tejido económico de la ciudad y de las políticas contra el desempleo del Gobierno de la Junta de Extremadura y del Gobierno de Rafael Mateos, del alcalde de este ayuntamiento». En esa misma línea, se mostró optimista con el horizonte próximo de la capital cacereña y sostuvo que «la ciudad ha cogido velocidad en materia de empleo y se nota el dinamismo económico».

Más empresas

En concreto, en el terreno que supondrá la ampliación de Capellanías se ubicará el futuro centro de datos conocido como CC Green y permitirá, según Muriel, que «más empresas puedan instalarse en la ciudad para cuando se disponga de suelo industrial». Precisamente, en relación a este polígono industrial y a la inversión, recientemente se ha inaugurado una conexión para llegar en bicicleta y conectar con el centro urbano.