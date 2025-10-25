Alonso Corrales, investigador: "Esa donación perdida"

Con el fin de recuperar para la memoria casos similares, vamos a referirnos a un caso muy curioso que nos ha llamado la atención por diferentes fuentes. Para ello debemos remontarnos unos pocos años atrás, concretamente al año 1967, cuando en un acto solemnísimo el noble mecenas cacerense don Ricardo Becerro de Bengoa y García Becerra (1912-1980), de manera generosa y altruista entrega al Ayuntamiento de Cáceres, en la persona de su ilustre alcalde don Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano (1911-1994), de un interesante cuadro que era de su propiedad.

Pero expliquémonos: Mencionada obra pictórica, cuyas características hemos podido conocer gracias a determinadas fotografías, fue realizada por el pintor José del Palacio para don Ricardo Becerro, y representa la entrega de la medalla de oro de Seneca a su Santidad Pablo VI en Roma, solemne acto con un reducido grupo de testigos, que se realizó el 21 de abril del año 1965, en conmemoración de dos mil setecientos dieciocho aniversario de su fundación, ello como muestra de afecto y filial devoción al Soberano Pontífice, encarnación del firme principio de Comunidad Cristiana al que España era leal a través de su ejecutoria histórica bimilenaria, elementos todos integrados dentro de la Unidad Nacional.

Que dicha donación se realizó como prueba de amor a la ciudad de Cáceres a la que se siente vinculado por tradición familiar de siglos, ya que Gonzalo Alfonso Becerro, fue Regidor de la misma en 1406 y Álvaro Becerro fue testigo en el acta de presentación de los Capítulos propuestos por Cáceres al príncipe Don Enrique en 1455, según consta en la documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres, registrada en el Catálogo correspondiente, Tomo I, página 171, y por García Becerra, adscrito al solar blasonado situado en la Plaza de San Jorge. Que como recuerdo a una ejecutoria, es un tributo de agradecimiento a los miembros de la Junta de Actuación Hispánica que fundó y que promovió Conmemoraciones Hispano-romanas en 1962, Bimilenario de la Era Hispánica, vigente hasta el año 1180 en Cataluña, en que por el Concilio de Tarragona fue establecida la Era Cristiana hasta 1351 en Aragón; hasta 1383 en Castilla y hasta 1420 en Portugal. Era Hispánica que iniciada el año 38 antes de Nuestro Señor Jesucristo en que Roma otorga a Cornelio Balbo, el Mayor, honores que quedan como punto inicial de nuestra cronología histórica y cuyo más antiguo testimonio es una inscripción cristiana del año 290 de la época de Diocleciano.

Heredera de la gravedad estoica y del pensar sutil del Cordobés (Seneca), la Civilización Peninsular es romana de pies a cabeza, como afirma Menéndez Pelayo y de el debemos decir, como manifestó Su Sanidad Paulo VI en el discurso pronunciado en Roma el 11 de noviembre de 1965, en el acto de clausura de las Jornadas Romanas en honor de Seneca «que es uno de los grandes espíritus de la Humanidad que merece ser no solo recordado, sino conmemorado diecinueve siglos después de su muerte» esto significa que el se inscribe en el álbum de la Humanidad.

La documentación consultada al respecto es amplia y detallada gracias al trabajo de D. Julio Cendal, miembro muy activo del interesante programa que se realizó con motivo de la conmemoración del Bimilenario de nuestra querida ciudad. Así hemos conocido la Escritura de Donación del 17 de julio del año 1967, realizada ante Don Cipriano Remedios Íñigo, abogado, Notario del Ilustre Colegio de Cáceres. Detallando que encontrándose ante él don Ricardo Becerro de Bengoa y García-Becerra, Fundador de la Asociación de Amigos de Guadalupe y de la Hermandad Regimental de Excombatientes de Cáceres (Antiguo de Argel) mayor de edad, casado, médico de esta vecindad, domiciliado en calle Antonio Reyes Huertas, 9, con su DNI número 6.862.120 expedido en Cáceres el 31 de julio de 1962. Estando de donatario, el Ilustrísimo Señor Don Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, cuyas demás circunstancias se omiten por actuar en función de su dicho cargo, que me consta y doy fe ejerce. (siguiendo unos párrafos mas tan especial documento).

Al mismo tiempo manifiesta don Ricardo Becerro de Bengoa que el cuadro reseñado lo adquirió por encargo directo al pintor don José del Palacio, y en cuyo Estudio de Madrid, calle Peligros, número 2, se encuentra depositado a disposición de la Entidad Donataria. Y que llevando a efecto expresada Donación, OTORGA en cuatro apartados que siguen en original documento y que nosotros resumimos de la siguiente manera:

- El cuadro antes reseñado es donado con todos sus derechos y con carácter irrevocable.

- Que dicha donación se realiza como prueba de amor a la ciudad de Cáceres, a la que se siente vinculada por tradición familiar de siglos.

- El donante afirma que con esta donación no perjudica derechos legitimarios de terceros y que la misma no influye para nada en su patrimonio económico familiar, ni al mantenimiento de su posición social.

- El Ilmo. Sr. Alcalde acepta agradecido al donante la donación realizada del cuadro reseñado, a favor de la ciudad de Cáceres.

Así queda detallada la oportuna escritura de donación que es firmada por los presentes donante y donatario, con la presencia y labor del Notario que da fe de todo el procedimiento. En documento público extendido sobre dos pliegos de clase catorce, serie B, números 5.027.906 y siguiente correlativo. Ricardo Becerro de Bengoa/Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano/Cipriano Remedios Iñigo. Magnifico tema que tuvimos la enorme suerte de conocer en la década de los años ochenta del pasado siglo, y que formaba parte de un amplio y variado programa de actos conmemorativos que se realizaron con motivo del Bimilenario de la existencia de nuestra querida Cáceres. Confiamos que lo aquí expuesto sea del agrado de los ciudadanos.