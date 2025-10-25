Qué hacer en Cáceres este sábado: flamenco, Medina Azahara y cuentos para todos

Espectáculos para todos los gustos: baile, música y cuentos llenos de imaginación.

Vuelven 'los Sábados Flamencos' a la ciudad

Este sábado 25 de octubre a las 20.30 horas, el Ateneo de Cáceres acoge el regreso de los Sábados Flamencos, que celebran su VIII edición. Gracias al apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación, el Ayuntamiento de Cáceres y asociaciones locales, se presenta un ciclo de actuaciones flamencas en pequeño formato. Durante todo el mes de octubre, los amantes del flamenco podrán disfrutar de cuatro noches llenas de arte y pasión, con artistas que prometen hacer bailar a la ciudad.

Medina Azahara en el Palacio de Congresos

Este sábado 25 de octubre a las 21.00 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acoge el concierto de despedida de la emblemática banda Medina Azahara. Este grupo, referente del rock andaluz desde finales de los años 70, ha marcado un hito en la música española con su fusión única de rock, flamenco y sonidos mediterráneos.

Originarios de Córdoba, Medina Azahara ha publicado más de 15 álbumes y ha sido clave en la consolidación del rock en español, conquistando a generaciones con temas inolvidables y potentes directos. Su gira de despedida es una oportunidad única para revivir décadas de trayectoria y emociones sobre el escenario. Una cita imprescindible para los amantes del rock y la música española.

Medina Azahara, banda cordobesa. / EUROPA PRESS

Cuentos mágicos y tradición oral en la sala Maltravieso

La sala Maltravieso de Cáceres acogerá desde este sábado 25 de octubre, a las 19.00 horas, hasta el domingo 26, a las 12.00, un espectáculo basado en la narración de cuentos mágicos cargados de sensibilidad, emoción, imaginación y fantasía. Inspirado en la tradición oral transmitida de generación en generación, el montaje busca acercar al público joven y también al de todas las edades, a ese universo narrativo mediante recursos muy variados en cada una de las historias. Títeres, recortables, máscaras, cabezudos, gigantes y marionetas se combinan con juegos de sombras y elementos pop up, junto a poesía visual y escénica, refranes, trabalenguas, canciones y bailes. El resultado es una propuesta dinámica, sintética y llena de energía que celebra el arte de contar historias y la magia de la palabra compartida.