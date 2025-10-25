‘Ceres en Clásico’ celebra su segunda edición con cuatro conciertos gratuitos en Cáceres

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha presentado la segunda edición del certamen Ceres en Clásico, que ofrecerá cuatro conciertos gratuitos de música barroca y clásica entre el 31 de octubre y el 28 de noviembre, con escenarios tan emblemáticos como la concatedral de Santa María y la Fundación Mercedes Calle.

Conciertos

El festival arrancará con dos conciertos de La Real Cámara, los días 31 de octubre y 1 de noviembre a las 21.00 horas, en la concatedral de Santa María. Ambos estarán dedicados al 270 aniversario del nacimiento de W. A. Mozart, con un programa centrado en obras para instrumentos de viento y orquesta de cámara. El 13 de noviembre, el Coro de la Orquesta Barroca de Badajoz ofrecerá un recital a las 20.30 horas, coincidiendo con la inauguración del congreso de la Academia de las Artes y las Letras de Extremadura.

El ciclo concluirá el 28 de noviembre con el concierto del Trío Jacareros, titulado ‘De lo humano a lo divino’, que se celebrará en la Fundación Mercedes Calle a las 20.30 horas.

Grupos de calidad

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, presentó este jueves el programa en rueda de prensa, destacando que esta nueva edición "consolida a Cáceres como escenario destacado de la música clásica". Además, subrayó el esfuerzo del ayuntamiento para mantener el nivel de calidad del certamen: "Hemos trabajado con mucho mimo para ofrecer ese grado de superación que nos marcamos en cada festival y ese nivel de calidad que buscamos cada año, y eso se va a notar en los grupos que hemos logrado traer".

Jorge Suárez, concejal de cultura de Cáceres. / EUROPA PRESS

Foco cultural de primer nivel

Asimismo, señaló que el ciclo permitirá "contar con algunos de los mejores artistas y solistas del panorama nacional e internacional, posicionando a Cáceres como un foco cultural de primer nivel". "En esta edición hemos querido unir la música clásica, uno de nuestros patrimonios culturales, con el talento de grandes músicos nacionales, locales e internacionales, en diálogo con el patrimonio histórico de nuestra ciudad”, concluyó. Con esta programación, Ceres en Clásico refuerza su vocación de acercar la música antigua y clásica al público cacereño.