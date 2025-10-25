Cultura apuntala el regreso de la Bienal Vargas Llosa: “Será una vez en América y otra en Extremadura”

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha realizado un balance de la VI Bienal Vargas Llosa, que se ha celebrado por primera vez fuera de América, en Extremadura, y que concluye este sábado con el fallo del jurado y el anuncio del Premio de Novela (dotado con 100.000 dólares); además, la consejera ha apuntalado el regreso del festival literario a la región: “El esfuerzo y el acuerdo es que la Bienal sea una vez allí en América y otra aquí en Extremadura; esa es la idea”.

La consejera Bazaga, hoy en el Gran Teatro. / Eduardo Villanueva

Expectativas cumplidas

Así lo ha manifestado la consejera de la Junta de Extremadura este sábado al finalizar la mesa sobre la adaptación de la obra literaria al cine y la televisión (‘Del libro a la pantalla’) que ha contado con Antonio Soler, Luis Alberto de Cuenca y la moderación de María José Solano, en el Gran Teatro (GT) de Cáceres.

El poeta Luis Alberto de Cuenca, este sábado en el Gran Teatro cacereño. / Eduardo Villanueva

“Han sido 30 acciones diferentes, incluidas firmas de libros en las que se han agotado los ejemplares”, ha destacado la consejera. “Y mira que habíamos sido previsores; habíamos trasladado a los libreros que tuvieran muchos ejemplares”. Según Bazaga, las actividades han colgado el cartel de ‘completo’ y han generado “mucho interés” en la ciudadanía. Incluso con mesas “que podían ser más difíciles, como las de editores o las de ferias del libro, que son muy especializadas”.

Por lo que, para la consejera “se han cumplido las expectativas”, pero, “sobre todo, se abre una nueva etapa para trabajar en la gran cadena de valor que tiene el libro, la literatura, la escritura, la ilustración, la edición, y todo lo que concierne también a las empresas” del sector “en Extremadura”. Para Bazaga ha sido “un gran esfuerzo”, y ha destacado el hecho de que “hemos conseguido tres localizaciones importantísimas: Cáceres, Trujillo y Badajoz”.

Con los “espacios más bonitos que podíamos ofrecer para que todos estos invitados ilustres, este elenco de escritores, escritoras, periodistas, pensadores… vieran lo que es Extremadura”, en enclaves como Palacio de los Golfines de Abajo, el GT (que cumple un siglo en 2026), el Museo Helga de Alvear, el Palacio de los Barrantes-Cervantes, etc.

Jorge Valiente

El GranTeatro lleno de gente, durante la firma de libros de este sábado. / Carlos Gil / Junta de Extremadura

Proyección

Bazaga también ha expresado la voluntad de proyectar hacia el exterior el sector literario extremeño: “Para que salgan fuera de aquí nuestros escritores, nuestros editores”. Y ha añadido que la respuesta del público “la esperábamos porque lo habíamos preparado y estudiado todo bien”.

También considera la consejera, que ha sido una oferta “muy plural, que ha dado juego para que todo el mundo se sintiera identificado con alguien”. Y que “algunas personas han cumplido su sueño de haber estado con autores importantísimos como Sabater y Trapiello”.

Preguntada acerca de la magnitud internacional de gestionar un evento cultural de esta categoría, Bazaga ha expresado que la intención del Gobierno regional “era dar un paso cualitativo en cualquier acción que hiciéramos con la cultura”. Además de, evidentemente, llevarla al medio rural y seguir trabajando en ese aspecto; pero teníamos que dar ya un salto”.

“Extremadura está abierta al mundo”. Y ha subrayado que la Bienal “forma parte de ‘Extremestiza’ también por los lazos con la Hispanidad, que nos van a abrir muchísimos recorridos para nuestros autores y para extremeños. Y esto es un principio de una nueva forma de trabajar”, ha concluido.