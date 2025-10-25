El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón

Panoram Hotel Management, la compañía que se encarga de la gestión del reconvertido Palacio de Godoy de Cáceres (una empresa que opera con la marca Hilton en otros hoteles de España) busca nuevo General Manager; una vacante que ya está en el mercado laboral tras la salida exprés de Joaquín Arimón, que apenas ha estado unos meses como director del hotel Hilton y que cuenta con más de 25 años de experiencia hotelera y asumió, precisamente, su primer rol en la dirección del sector en la capital cacereña, con la cadena Hospes (en 2014).

'Ajuste'

Desde Panoram expresan que, «desde el 14 de octubre, Joaquín Arimón ha finalizado su etapa como director del Hotel Palacio de Godoy a quien agradecemos su dedicación, compromiso y profesionalidad y deseamos todo lo mejor en los nuevos proyectos que emprenda».

Para Panoram «este ajuste responde a necesidades organizativas propias de la evolución del proyecto, siendo movimientos comunes en la gestión hotelera».

Además, subrayan que la operativa del establecimiento «continúa con normalidad, con foco en la experiencia de nuestros huéspedes y en el apoyo al equipo. Las novedades sobre el nuevo liderazgo se comunicarán en el momento oportuno».

Tornaviaje

El primer Hilton de Extremadura abrió sus puertas a finales de agosto tras la restauración de un monumento emblemático: el Palacio de Godoy, construido en 1563 como residencia de Francisco de Godoy, fundador de Lima y lugarteniente de Francisco Pizarro.

La narrativa del hotel se inspira en el Tornaviaje cultural del viaje de ida y vuelta de los extremeños en la América del siglo XVI. El proyecto, desarrollado por Scipion Real Estate, ha supuesto una inversión de más de 14 millones de euros y ha creado 60 puestos de trabajo.

Con 73 habitaciones, el nuevo establecimiento goza de una ubicación privilegiada en la plaza de Santiago, a pocos pasos de la plaza Mayor.