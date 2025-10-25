Un millar de soldados concluyen la formación en el Cefot de Cáceres y se incorporan al Ejército

Un total de 1.109 soldados (973 hombres y 136 mujeres) han concluido la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental (FFME y EF) en el Centro de Formación de Tropa de Cáceres (Cefot nº 1). De esta forma, el primer ciclo de 2025 ha completado con éxito los contenidos del currículo para el acceso a la escala de tropa.

Estos nuevos soldados han culminado su periodo formativo en el centro cacereño y se preparan para incorporarse en los próximos días a las distintas unidades del Ejército de Tierra, donde comenzarán una nueva etapa en su trayectoria profesional.

Durante el acto de clausura, se ha hecho entrega de los diplomas acreditativos a los primeros clasificados de cada una de las dos especialidades fundamentales impartidas en el centro. En las últimas semanas, los alumnos realizaron el ejercicio ALFA de esta fase específica en el campo de maniobras de Santa Ana, donde pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación. Este ejercicio supuso una evaluación integral de los módulos de instrucción, adiestramiento y especialidad fundamental, bajo la supervisión del profesorado del centro y personal comisionado de otras unidades.

Compromiso permanente

Por su parte, el coronel director del Cefot número 1, Álvaro Kromer, dirigió unas palabras a los que formaron por última vez en la explanada de jura. En su intervención, les felicitó por el esfuerzo realizado, animándolos a mantener siempre, «el compromiso y la disposición permanente en el servicio al Ejército y a España».

Además, les recordó que, a partir de ahora, ellos ocuparán el lugar de aquellos soldados que un día admiraron y que inspiraron su vocación militar. En los próximos días, una vez cumplidos los plazos reglamentarios, las unidades de destino repartidas por toda la geografía española recibirán a los nuevos soldados de este primer ciclo de 2025.