El nicaragüense Sergio Ramírez gana la Bienal Vargas Llosa con ‘El caballo dorado’

Sergio Ramírez (Nicaragua), con ‘El caballo dorado’, se ha alzado este sábado con el Premio de Novela de la Bienal Vargas Llosa (dotado con 100.000 dólares en metálico y una estatuilla conmemorativa), cuya VI edición se ha desarrollado en España (por primera vez fuera de América) en el transcurso de una gala en el Gran Teatro de Cáceres (Extremadura) que se ha articulado también como un homenaje a la figura del Nobel, fallecido el pasado mes de abril.

El galardonado se ha unido a David Toscana (México), autor de ‘El peso de vivir en la tierra’, ganador en 2023; Juan Gabriel Vásquez (Colombia), escritor de ‘Volver la vista atrás’, en 2021; Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela), autor de ‘The Night’, premiado en 2019; Carlos Franz (Chile), por la novela ‘Si te vieras con mis ojos’, triunfador en 2016; y Juan Bonilla (España), escritor de ‘Prohibido entrar sin pantalones’, vencedor en 2014.

El jurado ha estado presidido por Juan Manuel Bonet, crítico y exdirector del Instituto Cervantes, quien ha sido el encargado de leer el fallo ante la presencia de los seis finalistas: Gioconda Belli (Nicaragua), por su obra ‘Un silencio lleno de murmullos’; Gustavo Faverón (Perú) por Minimosca, Ignacio Martínez de Pisón (España), ‘Castillos de fuego’; Pola Oloixarac (Argentina), ‘Bad hombre’; David Uclés (España) con ‘La península de las casas vacías’ y el propio Ramírez.

Se quedaron fuera de esa lista corta finalistas (que se dio a conocer el pasado 29 de septiembre) nombres como la cubana Karla Suárez con ‘Objetos perdidos’ y los españoles Andrés Trapiello con su novela ‘Me piden que regrese’ y Manuel Rivas con ‘Detrás del cielo’.

El jurado ha contado con la participación de Cristina Fuentes, directora del Hay Festival; Valerie Miles, cofundadora de ‘Granta’ en español; la ensayista Mercedes Monmany y Daniel Mordzinski, popularmente conocido como ‘el fotógrafo de los escritores’.

Guardiola reivindica la palabra

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado la palabra “frente a oportunismo político frente a los tiempos líquidos frente a las voces de desaforadas frente a las siglas caníbales frente al populismo y las arengas”. Y ha manifestado que “no hay libertad sin que la palabra fluya por nuestras calles y por nuestros corazones”.

También ha señalado la mandataria regional que la edición ha sido “histórica” porque “por primera vez ha cruzado el Atlántico para establecer un puente entre dos orillas: América y Europa” Además de por ser la primera que se celebra sin Vargas Llosa, “un gigante de las letras. Y hoy aquí su legado se encuentra con la estrategia ‘Extremestiza’ de nuestra región porque somos cuna de la Hispanidad y muy orgullosos de serlo”.

Posteriormente, ha tomado la palabra el ensayista e hijo del Nobel Álvaro Vargas Llosa, quien ha destacado que “el nombre de Extremadura resuena en el eco histórico de muchos de los países latinoamericanos”. Y ha calificado de “éxito inmenso” el certamen literario.

El presidente de la Cátedra Vargas Llosa también se ha dirigido a los finalistas con una reflexión: “Algunos de los grandes autores literarios nunca ganaron premios” y ha citado a William Shakespeare y Jane Austen. Y ha finalizado subrayando que “espero que este sea el inicio de una hermosa amistad” y que “espero volver a vernos pronto por aquí y que volvamos a tener una Bienal tan exitosa como esta”.

Antes de conocerse el fallo, el acto de clausura ha contado con el diálogo denominado ‘Las enseñanzas de Vargas Llosa’, en la que la escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta, el escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince y la escritora y periodista de origen cubano Gina Montaner han navegado por la memoria del Nobel. También se ha proyectado un vídeo con imágenes (firmadas por Mordzinski) de Mario Vargas Llosa en las diferentes bienales en las que estuvo presente y con instantáneas más íntimas, con su familia y amigos.