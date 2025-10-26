Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De la FEMP

Cáceres y Albacete aportan ya al nuevo Fondo de Ayuda Humanitaria

Se ha creado ante necesidades de especial urgencia como hambrunas y terremotos

Morales en una comisión de la FEMP.

Morales en una comisión de la FEMP. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Diputación de Cáceres y la de Albacete han sido las primeras en realizar aportaciones económicas al nuevo Fondo de Ayuda Humanitaria, que gestionará la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante necesidades de especial urgencia como hambrunas y terremotos.

Solidariad del mundo local

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación de Cáceres y de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la FEMP, Miguel Ángel Morales, en una de las últimas reuniones donde se ha abordado la solidaridad del mundo local.

Morales y el vicepresidente de la citada comisión, es Miguel Ángel Valverde, que también es el mandatario de la Diputación de Ciudad Real, han dado a conocer que municipios, diputaciones y consells han aportado 100 millones de euros a varios proyectos de cooperación al desarrollo.

Durante el encuentro, los asistentes han hecho balance de las aportaciones realizadas por municipios, diputaciones y consells a proyectos de cooperación. Y en este apartado es donde se ha puesto encima de la mesa la creación de ese nuevo Fondo de Ayuda Humanitaria.

Gaza

En la reunión se ha hecho alusión a la carta remitida al Ejecutivo por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, en la que trasladaba el acuerdo unánime de la Junta de Gobierno, mostrando la «honda preocupación de las entidades locales ante la grave situación humanitaria que vive la población civil en la Franja de Gaza y Cisjordania». Y se ha destacado la solidaridad local con sus ciudadanos y ciudadanas.

Por su parte, la alcaldesa Linares de Mora (Teruel), Yolanda Sevilla Salvador, vocal de la citada comisión, ha remarcado la «atmósfera de consenso» que ha marcado la reunión, reflejo de «compromiso compartido por el municipalismo español con la cooperación y la Agenda 2030», según informan desde la Diputación cacereña.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, ha destacado que durante el encuentro se ha planteado la creación de un grupo de trabajo técnico orientado a la elaboración de una ordenanza tipo de cooperación al desarrollo. Un documento que servirá de guía para que todas las entidades locales puedan aplicar el nuevo marco normativo, con coherencia y de forma práctica.

