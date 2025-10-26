David Guevara, artista de Cáceres, estrena en Madrid ‘Reve Cabaret Musical’ junto a Marlene Mourreau

David Guevara, más conocido en redes sociales como Dagugre y originario de la provincia de Cáceres, tuvo claro desde muy pequeño que su destino estaba ligado al mundo del espectáculo. "Siempre se me notó esa vena artística, disfrutaba enormemente expresándome, bailando y actuando, y he tenido la suerte de contar siempre con el apoyo incondicional de mi familia".

Formación

Comenzó sus estudios de danza clásica en el conservatorio y posteriormente se trasladó al Conservatorio de Burgos para continuar su formación. Finalmente, se estableció en Madrid, donde inició sus estudios de teatro musical. "Solo cursé un año, pero gracias a ello conocí a mucha gente. Poco después me adentré en el mundo de las redes sociales, donde comencé a compartir mi día a día y aquello que realmente me apasionaba, descubriendo así mi verdadero camino".

'Reve Cabaret Musical'

El pasado 16 de octubre estrenó en Madrid, junto a Marlene Mourreau, Reve Cabaret Musical, 'una divertida comedia que invita a soñar'. "Fue algo totalmente inesperado. En ese momento estaba preparando mi propio show con mis canciones y mis bailarines, y viajé a Barcelona para actuar en un local de comedia. A raíz de esa actuación, comencé a subir algunos vídeos a las redes sociales, y fue entonces cuando el director se puso en contacto conmigo. Días después empezamos los ensayos y debutamos en el Orgullo, en el escenario de Sol. Hemos estado ensayando todo el verano para finalmente estrenar la obra en el Nuevo Teatro Espacio Madriz, situado en la calle Cabello Lapiedra".

Elenco de 'Reve Cabaret Musical'. / Cedida

Marlene Mourreau

Asimismo, el artista ha querido compartir su experiencia al tener la oportunidad de compartir escenario con la reconocida vedette y presentadora de televisión francesa Marlene Mourreau. "No solo es una artista de los pies a la cabeza, sino también una persona excepcional, buena, humilde y siempre dispuesta a ayudar en todo lo que puede. Se aprende muchísimo estando a su lado".

Próximas fechas

Por último, Dagugre mencionó que, por ahora, el cabaret cuenta con algunas fechas programadas para octubre: 24, 30 y 31 en Espacio Madriz. Sin embargo, reconoció que varios directores de teatros de Madrid ya han mostrado interés en acoger el espectáculo y llevarlo a más escenarios. Además, ha destacado que la función aborda diversos temas sociales, con un especial compromiso y apoyo hacia el colectivo LGBTI.