David Uclés en Cáceres: “Vito Quiles y gente de Vox están creando redes para que los más jóvenes voten populismo”

Ganó el nicaragüense Sergio Ramírez, pero David Uclés (Úbeda, Jaén, 1990) ha sido uno de los grandes protagonistas de la VI Bienal Vargas Llosa, que se ha celebrado en Extremadura y por primera vez fuera de América. Ha sido una de las estrellas literarias del evento, porque ha congregado multitudes en las diferentes firmas de su libro ‘La península de las casas vacías’: “Yo se lo dije a mis amigos mientras escribía esta obra", que ha tardado 15 años en alumbrar, "yo voy a ser una ‘f’, famoso o fracasado. Porque voy a escribir esta novela hasta que se pueda publicar. Y si no se publica, moriré intentándolo”.

Reflexiones sobre la memoria y la Guerra Civil

Uclés reflexiona sobre el duro proceso de creación de esta obra. Desde que se embarcó un año entero viajando por toda la península para investigar todo lo relacionado con la Guerra Civil Española: “Viajaba a ratos solo y también con mi mejor amiga, que tiene una furgoneta y dormíamos ahí”.

Ese proceso de investigación (más allá de los viajes), en el que Uclés se zambulle en textos y películas sobre la Guerra Civil, “no veía otra cosa; no leía otra cosa”, y a los “ocho años de empezar la novela, cuando tenía casi unas 800 páginas, me di cuenta de que esa historia transcurre durante los años 30, pero que no hablo casi nada de la Guerra Civil, porque no me la han contado en clase, ni en mi familia”. Y es ahí donde se sumerge durante largo tiempo en la investigación.

De hecho, “viajé 25.000 kilómetros por toda la península para ponerle rostro a los lugares donde sucedieron las atrocidades de la guerra. Con el espíritu de narrar todo lo que sucedió; como un fotógrafo”. Y en eso, señala Uclés que tenía como ejemplo a Mario Vargas Llosa con su obra ‘La fiesta del Chivo’. “Para mí fue una epifanía cuando la leí”. Porque en esa novela “Llosa hace un ejercicio de intentar narrar la herida reciente de un país que no es el suyo”.

Esa ‘epifanía’ la describe Uclés en el hecho de que “para mí” Vargas Llosa “era un maestro, porque lo hizo de una manera impecable” con ‘La fiesta del chivo’. “Entonces eso me dio como una palmadita en la espalda, ya que no me la daban los editores y demás, porque no me hacían caso”, ironiza el autor, que cuenta que llamó numerosas veces a las puertas de la editorial Planeta sin éxito.

Y subraya que “es como si Mario me hubiera dicho, ánimo, chaval, porque se puede hacer; se puede mezclar lo más ficticio y fantástico con datos muy históricos, y se puede narrar algo aunque no hayas vivido; aunque sea de mi propia tierra, pero queda muy lejano para mí esa España de entonces”.

“Dedico, prácticamente desde mis 25 hasta los 33 solo a leer y ver material sobre la Guerra Civil Española” David Uclés

“Entonces, ahí es cuando empiezo a investigar la guerra y dedico, prácticamente desde mis 25 hasta los 33 solo a leer y ver material sobre la Guerra Civil”. Uclés cuenta cómo fue a su librero, en Madrid, “y le dije, dame una novela que me cuente toda la Guerra Civil, a grosso modo, para tener una idea general de lo que ocurrió. Y me soltó que no existía. Qué había muchos ensayos y que es el tema sobre el que más se ha escrito en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial”.

Así pues, el autor se dijo: “Pues voy a hacerlo yo”, esa novela. “Porque horizonte tenía; otra cosa no, pero horizonte temporal tenía”. Uclés no esconde su “ambición” a la hora de acometer un libro que “contara toda la guerra. Y, a veces, toda una guerra se puede contar de dos maneras: con todos los datos, como en mi caso; o con una metáfora liviana”. En este sentido, apela a la película de José Luis Cuerda ‘La lengua de las mariposas’ como metáfora perfecta de lo que supuso el conflicto.

David Uclés, en el Hilton Palacio de Godoy. / EFE (Eduardo Villanueva)

“Era una línea roja; les dije que o era serie o no lo veía” David Uclés

Del libro a la pantalla

En este contexto, Uclés señala que “una película así total”, al estilo de la novela total, “que cuente todo el conflicto no hay”. Y avanza que “van a hacer la serie de mi libro”, comenta sin dar más datos. “No puedo hablar nada más del proceso de creación ni de la productora, pero se hará una serie”.

Uclés se muestra satisfecho con que se vaya a hacer una serie con su novela: “Puedo hablar de lo que conozco y esta guerra es imposible contarla en una película. Era una línea roja; les dije que o era serie o no lo veía” Al estilo de la reciente serie que Netflix ha hecho m sobre ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García Márquez y que entronca con la novela de Uclés y el realismo mágico que imprime a su obra.

El autor cuenta cómo empezó a leer ‘Cien años de soledad’ y “a las 20 páginas, pausé la lectura porque quería hacer algo parecido; quería hacer un Macondo íbero y no quería que me contaminara positivamente”. A partir de ahí, tiró de la intrahistoria familiar y “de las historias que me contaba mi abuelo” para arrancar ese profuso proceso de investigación.

David Uclés firmando ejemplares en el Gran Teatro. / Carlos Gil

Frustración editorial

En cuanto a su periplo con las editoriales, expresa que “era frustrante”. Ya que “cada año y medio lo registraba y lo enviaba a la editorial y normalmente no te respondían. Y si te respondían era muy vago; parecía que no se había leído el libro”.

Esto provocó que Uclés se plantease en algún momento tirar la toalla “pero nunca perdí la esperanza”. Aunque durante los cuatro años de escritura en Santiago de Compostela, “hablé con un catedrático y le dije, méteme en tu grupo de investigación, que voy a hacer una tesis con este material”, porque pensó que era la única salida.

“No había cotizado nada; solo estaba escribiendo. Y ahí tuve un momento más flojo, pero decidí resistir”. Algo que le generó algún conflicto con su familia: “Era un tema del que no se hablaba con mis padres; si se hablaba, eran las mismas serenatas de siempre. Tienes que cotizar, se te da bien estudiar, qué estás haciendo con tu vida…”, y señala su problema de arritmias, que le llevará en breve quirófano. “Para mí esa situación fue una carga, además de la familiar estaba el peso social. Pero aposté y sabía que sería una ‘f’: famoso o fracasado”.

“Hay que poner el foco en la educación. Si no, no hacemos nada” David Uclés

Vito Quiles y populismo

Preguntado por la polémica gira de Vito Quiles, Uclés reflexiona acerca de la desinformación de los más jóvenes con respecto al pasado reciente de España: "Hay que poner el foco en la educación. Si no, no hacemos nada; lo otro es humo. Si nos vamos a un instituto y preguntamos a los alumnos, vemos que prácticamente la mitad quieren votar a Vox. Y da mucho miedo, porque -independientemente de la ideología- son una fuerza populista. De ahí que vayan a los jóvenes, precisamente, cuando todavía no tienen formado ese pensamiento crítico-analítico".

Y añade que "Vito Quiles y gente de Vox y demás estén creando tramas, redes por TikTok, acudiendo a las aulas para que estos jóvenes voten a su partido; un partido populista, que rescata heridas y que tiene muchos tintes parecidos al fascismo". Y concluye sentenciando: "No es libertad lo que promulga la derecha; es lo contrario, imponer una moral propia y única".