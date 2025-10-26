Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La noche cacereña de los Marios

Prácticamente, a la misma hora que se conocía el fallo de la Bienal Vargas Llosa, Mario Vaquerizo se hacía fotos en el Horteralia con parte del personal sanitario que le atendió el año pasado en el Hospital Universitario de Cáceres

Horteralia

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Mientras, en palabras de su hijo (el ensayista Álvaro Vargas Llosa), el fantasma de Mario Vargas Llosa recorría el Gran Teatro durante el fallo del jurado de la Bienal que lleva el nombre del Nobel, otro Mario 'ilustre' (Vaquerizo) se hacía fotos en el Horteralia con parte del personal sanitario que le atendió el año pasado en el Hospital Universitario de Cáceres; después de que se cayera de una plataforma giratoria en el mismo festival y estuviera a punto de convertirse, precisamente, en fantasma.

Alaska y Mario sobre el escenario del Horteralia.

Alaska y Mario sobre el escenario del Horteralia. / HORTERALIA

Un año después

Un año después de aquel mediático suceso que provocó que el showman incluso llegase a perder temporalmente la visión, regresó anoche al Recinto Ferial de Cáceres acompañado de sus Nancys Rubias y de Alaska (con Fangoria), que han sido las cabezas de cartel del festival este año.

De hecho, Fangoria regaló anoche algunos de los momentos estelares del festival con un dueto con Nancys Rubias y su 'A quién le importa'.

A continuación, los Fangoria invitaban al escenario a las Nancys Rubias de Mario (Vaquerizo), para interpretar 'El rey del glam'.

Noticias relacionadas y más

El festival contó, además, con las actuaciones de Las Supremas de Móstoles, Natalia, Roser, La Década Prodigiosa, Jota Carajota, Putilatex y Kuve, en una combinación de clásicos del pop español y nuevas voces del panorama (y con la animación de Cherri Coke DJ).

Nancys Rubias sobre el escenario de Horteralia.

Nancys Rubias sobre el escenario de Horteralia. / HORTERALIA

¿Has estado en Horteralia este sábado? ¡Búscate en las imágenes! / Jorge Valiente

