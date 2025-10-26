Agenda cultural
Pompas de jabón y magia: llega 'Dreaming Bubbles' al Gran Teatro de Cáceres
Diversión y magia para niños y adultos, narraciones de terror en la Taberna Sir Lancelot y 25 presentaciones de libros en el VI Otoño Literario
Espectáculos para todos los gustos en el norte de Extremadura.
‘Dreaming Bubbles’, en el Gran Teatro
Este domingo 26 de octubre, a las 12.30, el Gran Teatro de Cáceres acogerá el show Dreaming Bubbles, un espectáculo que combina magia, creatividad y pompas de jabón para sorprender tanto a niños como a adultos. La estructura y el tamaño de las pompas, junto a varios trucos cuidadosamente preparados y una banda sonora diseñada para la ocasión, permiten al público "volver a ser niños" durante 70 minutos de diversión.
Este show ha sido presentado en teatros, complejos artísticos, resorts, eventos públicos y privados, e incluso colegios, y su montaje está pensado para mantener la atención máxima del público en cualquier contexto. El espectáculo está recomendado para niños a partir de 4 años y garantiza una experiencia única para toda la familia.
Noche de terror y misterio en la Taberna Sir Lancelot
El lunes 27 de octubre, a las 21.00 horas, Habla de Arte invita a vivir una velada única de narraciones extraordinarias de terror en la Taberna Sir Lancelot. Como parte del ciclo de cine, cada asistente recibirá una pista para resolver un enigma misterioso, mientras disfruta de historias de miedo contadas a la luz de una pipa. Los participantes también tendrán la oportunidad de compartir sus propios relatos de terror. Una cita imprescindible para los amantes del suspense, la narración y los enigmas que buscan una experiencia diferente y escalofriante.
Llega el 'Otoño Literario' con 25 presentaciones de libros
El VI Otoño Literario llega a la ciudad con un programa cargado de cultura, que incluye 25 presentaciones de libros y la celebración del Día de las Escritoras, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de la literatura. Entre las presentaciones destacadas se encuentra la novela 'El poeta del botánico', de Fran Martín, que se presentará el próximo 28 de octubre a las 20.00 en el Ateneo de Cáceres, con Alberto Lucero como presentador. Un encuentro que promete acercar a escritores, lectores y público general a la riqueza de la creación literaria en la ciudad.
