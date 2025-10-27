Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Igualdad y memoria

El Ayuntamiento de Cáceres condena los últimos asesinatos machistas y reafirma su compromiso contra la violencia de género

Rafa Mateos y la corporación municipal participan en el acto convocado por el Consejo Sectorial de la Mujer

Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres.

Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres. / Carlos Gil

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha mostrado su repulsa por los asesinatos de las mujeres víctimas de la violencia machista en el minuto de silencio que se ha celebrado esta mañana convocado por el Consejo Sectorial de la Mujer, en el que ha participado el alcalde Rafa Mateos, y concejales y concejalas de la corporación municipal. Se ha rendido homenaje a las mujeres víctimas de los asesinatos machistas cometidos en las provincias de Sevilla, Málaga, Badajoz, Guipúzcoa y Madrid.

Con estos crímenes machistas, en lo que va de año 32 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y de confirmarse la naturaleza de los asesinatos ocurridos en Alicante, y el último ocurrido este fin de semana en la provincia de Murcia, serían 34 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y 17 menores han quedado huérfanos/as por este tipo de violencia.

Lectura del manifiesto.

Lectura del manifiesto. / Carlos Gil

El manifiesto

En el acto, Andrea Prieto y Marina Campos, del grado de Educación Social, han leído el manifiesto donde se señala que “la violencia machista es el último eslabón de una cadena, la de la discriminación y la desigualdad por razón de sexo, a la que estamos sometidas las mujeres en una sociedad en la que aún impera el patriarcado. Una sociedad y un patriarcado que tradicional, cultural e históricamente, nos ha asignado y nos sigue asignando a las mujeres un papel de sumisión e inferioridad”.

Es la expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres y, tal como reconoce la ONU, "una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre la que apenas se informa debido a la impunidad de la que disfrutan los perpetradores y al silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas".

Esta violencia se manifiesta de múltiples formas: violencia por un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, esclavitud y explotación sexual, mutilación genital y matrimonio infantil. "La lucha contra la violencia machista, debe ser una tarea común”, ha indicado, “debemos aunar esfuerzos y compromisos si queremos que desaparezca. Sólo desde el convencimiento de la responsabilidad compartida por el conjunto de la ciudadanía y los poderes públicos, podremos erradicar definitivamente esta terrible lacra social".

Noticias relacionadas y más

Andrea Prieto y Marina Campos, del grado de Educación Social, han leído el manifiesto.

Andrea Prieto y Marina Campos, del grado de Educación Social, han leído el manifiesto. / Carlos Gil

"Desde el Ayuntamiento de Cáceres, junto con el Consejo Sectorial de la Mujer, expresamos, una vez más, nuestro firme compromiso de luchar contra todo tipo de violencia machista, denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, no permaneciendo en silencio ante la violencia y transmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad de mujeres y hombres".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
  2. «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
  3. El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental
  4. La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
  5. Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
  6. Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
  7. La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire
  8. El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase

Otro reto para Cáceres: ser sede nacional del Congreso de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Otro reto para Cáceres: ser sede nacional del Congreso de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad

José León Guzmán, promotor de Plena Moon: "Queremos mantener viva la conciencia medioambiental que inspira la luna, porque ella no tiene haters"

José León Guzmán, promotor de Plena Moon: "Queremos mantener viva la conciencia medioambiental que inspira la luna, porque ella no tiene haters"

Cáceres 2031 recorre los barrios para escuchar las propuestas de los vecinos

Cáceres 2031 recorre los barrios para escuchar las propuestas de los vecinos

¿Qué tiene Cáceres para seducir a Alemania?: "La amabilidad de la gente, lo más especial de aquí"

¿Qué tiene Cáceres para seducir a Alemania?: "La amabilidad de la gente, lo más especial de aquí"

El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones

El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones

El Ayuntamiento de Cáceres condena los últimos asesinatos machistas y reafirma su compromiso contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Cáceres condena los últimos asesinatos machistas y reafirma su compromiso contra la violencia de género

De botánicos, cicatrices y casimiedos: el Otoño Literario de Cáceres se multiplica en octubre

De botánicos, cicatrices y casimiedos: el Otoño Literario de Cáceres se multiplica en octubre

Violeta Floriano, nutricionista en Cáceres: "Si aprendemos a comer bien bajaremos el colesterol y la hipertensión"

Violeta Floriano, nutricionista en Cáceres: "Si aprendemos a comer bien bajaremos el colesterol y la hipertensión"
Tracking Pixel Contents