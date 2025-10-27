El Ayuntamiento de Cáceres condena los últimos asesinatos machistas y reafirma su compromiso contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Cáceres ha mostrado su repulsa por los asesinatos de las mujeres víctimas de la violencia machista en el minuto de silencio que se ha celebrado esta mañana convocado por el Consejo Sectorial de la Mujer, en el que ha participado el alcalde Rafa Mateos, y concejales y concejalas de la corporación municipal. Se ha rendido homenaje a las mujeres víctimas de los asesinatos machistas cometidos en las provincias de Sevilla, Málaga, Badajoz, Guipúzcoa y Madrid.

Con estos crímenes machistas, en lo que va de año 32 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y de confirmarse la naturaleza de los asesinatos ocurridos en Alicante, y el último ocurrido este fin de semana en la provincia de Murcia, serían 34 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y 17 menores han quedado huérfanos/as por este tipo de violencia.

El manifiesto

En el acto, Andrea Prieto y Marina Campos, del grado de Educación Social, han leído el manifiesto donde se señala que “la violencia machista es el último eslabón de una cadena, la de la discriminación y la desigualdad por razón de sexo, a la que estamos sometidas las mujeres en una sociedad en la que aún impera el patriarcado. Una sociedad y un patriarcado que tradicional, cultural e históricamente, nos ha asignado y nos sigue asignando a las mujeres un papel de sumisión e inferioridad”.

Es la expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres y, tal como reconoce la ONU, "una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre la que apenas se informa debido a la impunidad de la que disfrutan los perpetradores y al silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas".

Esta violencia se manifiesta de múltiples formas: violencia por un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, esclavitud y explotación sexual, mutilación genital y matrimonio infantil. "La lucha contra la violencia machista, debe ser una tarea común”, ha indicado, “debemos aunar esfuerzos y compromisos si queremos que desaparezca. Sólo desde el convencimiento de la responsabilidad compartida por el conjunto de la ciudadanía y los poderes públicos, podremos erradicar definitivamente esta terrible lacra social".

Andrea Prieto y Marina Campos, del grado de Educación Social, han leído el manifiesto. / Carlos Gil

"Desde el Ayuntamiento de Cáceres, junto con el Consejo Sectorial de la Mujer, expresamos, una vez más, nuestro firme compromiso de luchar contra todo tipo de violencia machista, denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, no permaneciendo en silencio ante la violencia y transmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad de mujeres y hombres".