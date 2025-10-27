De botánicos, cicatrices y casimiedos: el Otoño Literario de Cáceres se multiplica en octubre

La VI edición del Otoño Literario continúa su curso con cinco nuevas presentaciones esta semana: mañana martes 28 Fran Martín presenta 'El poeta del botánico', en el Ateneo de Cáceres a las 20.00 horas; el miércoles 29 Alberto Vázquez Cobián 'Ventanas en la selva', en el Palacio de la Isla a las 18.30 horas; el jueves 30 Rosa López Casero 'Las manos vacías', en la Asociación Vecinal La Madrila Peña del Cura a las 19.30 horas, y Raquel Gamero, 'Mis más bellas cicatrices' en Los 7 Jardines a las 19.30 horas; y el viernes 31 Pilar Alcántara González 'Letrisustos y Casimiedos' en el Ateneo de Cáceres a las 18.30 horas.

Se inician las presentaciones este martes con Fran Martín y 'El poeta del botánico', en el Ateneo de Cáceres a las 20.00 horas. Presentará el acto Alberto Lucero, actor y director cacereño. Es una novela ambientada a finales del siglo XVIII, que cuenta la historia de dos personajes de diferente escala social, unidos por una librería y una serie de sucesos. Es la primera parte de una bilogía.

El miércoles 29 Alberto Vázquez Cobián presenta 'Ventanas en la selva', en el Palacio de la Isla a las 18.30 horas. En el prólogo, Roberto Osa apunta: "Asistimos en la lírica de Alberto al funeral de una nostalgia, que puede ser la misma que nos empuja al universo Cobián, al que se accede a través de una verdad y donde nos crece fruta en las mejillas, silbamos a pájaros sin plumas o comemos tostadas con un desconocido. Dentro de esas ventanas, que encierran el diálogo entre música y escritura, y donde tropezamos con Henry Miller, con Bach, con Judas Priest o con el perro de Goethe, Alberto nos dispara insultos que se vuelven elogios, nos trae en sus versos ballenas y campos de aluminio, platos de ducha plagados de espigas y mujeres que lavan en los volcanes, y un mar tranquilo al que llamamos estúpida madurez".

Rosa López Casero

El jueves 30 Rosa López Casero presenta 'Las manos vacías', en la Asociación Vecinal La Madrila Peña del Cura a las 19.30 horas. Es una novela generacional, testimonio de una época de desigualdad e injusticia que forma parte de la historia de España. El texto trata de crear tensión, misterio, curiosidad, incomodidad. Se aprovecha el registro de la voz infantil cuidando la incomprensión y la inocencia con la que debe verse el contexto.

No es un libro de guerra ni resentimientos entre vencedores y vencidos. Es un canto al amor entre dos adolescentes que luchan por su destino a pesar de que todo a su alrededor esté en su contra. La crítica social recorre toda la novela, poniendo en evidencia las desigualdades entre las clases más pobres y las adineradas (personificado de manera cruda en el personaje de Eulogio, que fallece porque su familia no puede costear el tratamiento que salvaría su vida).

También el jueves 30 Raquel Gamero presenta 'Mis más bellas cicatrices' en Los 7 Jardines a las 19.30 horas. El texto bien podría ser espejo de los dolores y duelos ajenos, y de otros muchos vuelos. ¿Quién eres? ¿Qué te define? ¿Cuál es tu esencia? ¿Eres quien eres o eres solamente lo que los demás esperan de ti? Acaso sin todo lo que te envuelve y te rodea, te ahoga, te arrastra, arrostras y te lleva, ¿eres alguien?.

"Esa pregunta me hice a mis cuarenta y un años cuando el dolor me invadió y lo desplazó todo. Todo lo que hasta ese momento yo «era». Y entonces el tiempo, siempre insuficiente, y al que nunca había valorado, se convirtió en finito y en mi mayor aliado. Sin nada yo era solo «yo y mis circunstancias» e incluso deseé morirme un rato, no más, y otro día, tal vez, quizás, volver a empezar".

Los casimiedos

Y por último el viernes 31 Pilar Alcántara presenta 'Letrisustos y Casimiedos' en el Ateneo de Cáceres a las 18.30 horas. Se trata de un texto de temática infantil. En el extracto del prólogo de Cora Ibañez argumenta: "Pilar Alcántara no es solo una escritora talentosa; es también una pedagoga excepcional. Con una metodología que recuerda al estilo de Gloria Fuertes, Pilar ha logrado crear un vínculo único entre su imaginación ilimitada y la puesta en escena de cuentos poéticos, todo ello impregnado del sello distintivo que ha ido forjando a lo largo de los años".

Así, con las dotes mágicas que despliega en su literatura, "Pilar crea un mundo nuevo en el que nos movemos con total desparpajo. A través de sus rimas, disipa la oscuridad de los cuentos, que pierden su fuerza cuando los sacamos a la luz, y hasta logra despertarnos un tierno sentimiento hacia esos personajes oscuros, mostrándolos bajo un prisma diferente, más cercano e, incluso, en algunos momentos, con un toque cómico muy divertido".

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha señalado que "llegamos al final del mes de octubre en el Otoño Literario, con una semana cargada de presentaciones. Animamos a los cacereños y cacereñas a compartir estos encuentros con los escritores y escritoras para conocer sus obras, disfrutar y apoyar de esta forma la creación literaria".