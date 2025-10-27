El gran reto europeo
Cáceres 2031 recorre los barrios para escuchar las propuestas de los vecinos
La candidatura se presentó a principio de mes a los consejos de distrito con el propósito de sumar participación ciudadana
Cáceres mantiene su empeño de implicar a la ciudadanía en su propósito por convertirse en capital europea de la cultura en 2031. De esta forma, tras configurar el equipo que comanda la candidatura, estos meses se han centrado en la tarea de dar a conocer el proyecto y de escuchar a las asociaciones, instituciones y barrios para conocer sus inquietudes y darles forma para integrarlas.
Desde verano y con la vista puesta en la primera criba que tendrá lugar a finales de año, Cáceres 2031 ha viajado a Malta, el país con el que España comparte la capitalidad europea ese año, y a Bruselas, ubicación estratégica donde se aglutinan las principales instituciones europeas.
También ha recorrido el norte de Cáceres, desde el Jerte a la Vera, para escuchar al mundo cultural de las comarcas, y ha ido sumando adhesiones de ayuntamientos e instituciones de todos los ámbitos. Reciente ha sido la puesta en marcha de un proceso participativo para que los cacereños que tengan propuestas puedan presentarlas.
Espíritu europeo
Del mismo modo, ha ocurrido con los barrios de la ciudad. Este lunes, el ayuntamiento custodiaba las urnas que se repartirán por los consejos de distrito para que los vecinos que quieran puedan participar. La coordinación del proyecto precisa que “deben incorporar componentes europeos, ya sea en forma de colaboraciones, enfoques o inspiración compartida con otros territorios”.
¿Cómo presentar proyectos?
Para participar, es necesario acceder a la web www.caceres2031.org, entrar en la pestaña ‘Participa’ y completar el formulario online. Cualquier duda se puede consultar en hello@caceres2031.org
