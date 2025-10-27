¿Qué tiene Cáceres para seducir a Alemania?: "La amabilidad de la gente, lo más especial de aquí"

Dos culturas distintas con una ciudad en común. Los alumnos de 17 años del Gymnasium, de la ciudad alemana de Parsberg, han cambiado durante unos días los paisajes de su localidad de seis mil habitantes por la monumentalidad de Cáceres. Los escolares se encuentran de intercambio con el IES Universidad Laboral cacereño, cuyos alumnos, a su vez, visitarán Alemania en primavera. Como suele hacerse en estos casos.

Los chavales de sendos institutos fueron recibidos este lunes en el ayuntamiento, nada menos que en el salón de plenos. Allí les esperaban hasta cuatro concejales: Ángel Orgaz, de Turismo; Jorge Suárez, de Cultura y Educación; Noelia Rodríguez, de Deportes; y Soledad Carrasco, de Juventud. Esta última fue la encargada de darles la bienvenida y agradecerles la visita antes de que tomara la palabra Orgaz.

El concejal les recordó que la ciudad es Patrimonio de la Humanidad por las razones que pudieron observar en el paseo que realizaron por el casco antiguo, además de ser el tercer conjunto monumental mejor conservado de Europa, y el primero de España. «Una joya que hay que conservar y cuidar», remarcó el edil.

Sobre cultura y la candidatura a ser Capital Europea de esta en 2031 habló el concejal responsable, Jorge Suárez, quien les recordó a los alumnos que «tenemos una ciudad amable» y destacó la importancia de estos intercambios de cultura, fomentando así «el pensamiento libre y el pensamiento crítico, tan importante en estos días para saber hacia donde queremos encaminar el mundo». Además, sobre la candidatura agregó la importancia «de la sostenibilidad, la unión de lo rural con lo urbano, que no haya fronteras y la solidaridad, las bases de nuestra candidatura».

Destaca la amabilidad

A la pregunta de qué es lo que gusta más de Cáceres la respuesta fácil es mencionar el casco antiguo, pero para Claudia, profesora de español en Alemania, la respuesta es otra: «la gente, lo más especial de aquí». La educadora también recalcó los motivos por los que cree que es importante realizar este tipo de actos. «Lo hacemos para que los alumnos mejoren su español, pero también es importante para nosotros conservar la paz europea, y eso se hace con unión». Por ello, «nos encontramos y hacemos amistades».

Los alumnos alemanes, «encantados» con la ciudad, han visitado Cáceres ahora, pero los alumnos de la Laboral harán lo mismo visitando Alemania en primavera. «Los alumnos españoles se adaptan rápidamente y les suele encantar». Entre lo que más les gusta a los cacereños de allí están «la gastronomía, las familias y las tradiciones alemanas». Esto les encandila tanto que «a veces hasta vuelven y algunos se hacen amigos para siempre».

Los propios estudiantes también se pronunciaron, ya que son los que mejor opinión tienen sobre el tema. Luis destacó la «amabilidad» de sus visitantes, y su nuevo amigo alemán, Matheus, subrayó lo «interesante» que es la ciudad. Luis, que visitará Parsberg en abril, afirmó que «es una experiencia muy importante para intercambar culturas, ver cómo vive la gente de fuera y para enriquecer el conocimiento cultural», mientras que Matheus, quien fue más breve, añadió que es «muy bueno para conocer otras culturas y otra gente». La amabilidad de la población cacereña, casi un monumento más de la parte antigua.