Cáceres, un gran plató cinematográfico

Las cámaras, los focos y los camiones de producción se han convertido en una estampa cada vez más habitual en la provincia cacereña. Trujillo, Guadalupe, Hervás, Plasencia o la propia capital han visto cómo sus calles, plazas y entornos naturales se transformaban en escenarios de películas y series nacionales e internacionales. La diversidad paisajística, el patrimonio histórico y el creciente apoyo institucional han convertido a este territorio en un referente del sector audiovisual en nuestro país.

El casco antiguo de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad desde 1986, es uno de los principales atractivos para productoras de todo el mundo. En él se han rodado escenas de superproducciones como Juego de tronos, La casa del dragón o Still Star-Crossed (la serie basada en la secuela de Romeo y Julieta), además de ficciones nacionales como La catedral del mar o Sequía.

El casco antiguo de Cáceres, transformado para la grabación de La casa del dragón. / El Periódico

Los encantos de otras localidades históricas también han servido de decorado a películas y series de época, mientras que comarcas como La Vera o Las Hurdes aportan la riqueza natural y la autenticidad rural que busca el cine contemporáneo. Lugares como el Valle del Ambroz y Hervás han formado parte del rodaje de la nueva serie española de Netflix, El cuco de cristal, que se estrenará en la plataforma el próximo 14 de noviembre.

«Poder enseñarle al mundo donde está tu tierra y cómo se vive no tiene precio. Es un beneficio tanto para el sector del cine como para la región, ya que sirve para posicionarla en el mapa», subraya Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.

La llegada de nuevas producciones audiovisuales no es casualidad, sino el resultado de una estrategia clara de la Junta. «Nuestro objetivo es enseñar que en Extremadura y la provincia de Cáceres disponemos de escenarios y de las condiciones necesarias para rodar de manera fácil y cómoda», afirma.

Claqueta de El cuco de cristal, durante una grabación en el embalse de Baños . / El Periódico

La consejera concreta que las ayudas para cortometrajes alcanzan los 110.000 euros anuales, mientras que para largometrajes es de 300.000 euros, de los cuales 250.000 se destinan a ficción y 50.000 a documentales. «Toda esa inversión se revierte sobre el territorio, ya que el equipo de rodaje tiene la obligación de contratar personal y empresas locales». El resultado, asegura, es que cada euro invertido se multiplica por tres en beneficios para la región.

Asimismo, la Extremadura Film Commission, cuya sede se encuentra en Cáceres, trabaja desde hace años en la promoción y captación de producciones, ofreciendo apoyo técnico, localizaciones, permisos y asesoramiento. «Disponemos de un catálogo de alojamientos en entornos rurales y urbanos, tanto tradicionales como vanguardistas», explica Bazaga. El organismo también dispone de una lista de figurantes, facilita el acceso a empresas de servicios y acompaña a los equipos en todo el proceso de rodaje.

La Vera, escenario de película

Al conjunto de lista de producciones filmadas en la provincia cacereña se ha sumado recientemente Los relatos, el segundo largometraje del director madrileño Miguel del Arco, un drama sobre las dolorosas consecuencias de un asesinato machista más de dos décadas después de haber sido cometido.

El autor teatral y cineasta ha escogido varias localizaciones de La Vera —Valverde de la Vera, Talaveruela, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Majadillas y Madrigal de la Vera— para grabar parte de su nueva película, protagonizada por actores de la talla de Juan Diego Botto, Marta Etura y Ainara Elejalde.

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, en su visita al rodaje de Los relatos en Madrigal de la Vera. / Toni Gudiel

A los vecinos de Madrigal de la Vera, un municipio de 1.500 habitantes en la Sierra de Gredos, la noticia no les ha pillado por sorpresa, ya que el director de la cinta reside allí durante parte del año. «Fue en este entorno tan bonito donde escribió el guion», comenta Urbano Plaza, alcalde de la localidad cacereña.

Desde finales de septiembre, la calma habitual se ha visto alterada por un ajetreo inusual: camiones, cámaras, técnicos y actores han tomado sus estrechas calles y caminos rurales. «Los primeros días, al grabar en zonas exteriores, la gente estaba un poco revolucionada con todo el despliegue», comenta el regidor. Algunos de los espacios más emblemáticos del pueblo han sido adaptados, convirtiendo la biblioteca municipal y un pequeño bar en escenarios clave de la historia.

Implicación vecinal

El rodaje se ha transformado en un auténtico acontecimiento social en la comarca de La Vera y ha servido para acercar a los residentes al mundo del cine, despertando la curiosidad tanto de jóvenes como de mayores.

Algunos vecinos incluso han tenido la oportunidad de formar parte de la película: «Al menos tres residentes de Madrigal fueron seleccionados en los castings y han participado en tomas concretas», cuenta Plaza, que destaca la implicación de la comunidad local. Otros, por su parte, desempeñaron el papel de figurantes, contribuyendo a dar vida a las escenas de fondo.

El ayuntamiento ha colaborado activamente con la producción, facilitando permisos y el uso de espacios municipales. Además, se encargó de coordinar con la policía la señalización y los cortes de calles, asegurando que todo estuviera en condiciones.

Impacto económico

Como era previsible, la grabación ha supuesto un pequeño revulsivo económico para el municipio. Durante la estancia del elenco de Los relatos, los hoteles y casas rurales de la zona han trabajado a pleno rendimiento. «La churrería y los restaurantes también han salido muy bien parados», comenta el dirigente local, que indica que un establecimiento llegó a preparar hasta 200 bocadillos cada mañana.

Desde el consistorio no pusieron ningún obstáculo al rodaje, convencidos de que la promoción de Madrigal en la película perdurará en el tiempo. Asimismo, la reciente visita de la consejera Victoria Bazaga ha supuesto un pequeño altavoz para la visibilidad del municipio. Durante su recorrido pudo conocer de primera mano los espacios donde se filmaba la película. «Se mostró muy sorprendida por el estado del municipio y por la cantidad de gente que había, sobre todo al tratarse de un día entre semana», asegura el alcalde.

Victoria Bazaga junto a Ana Saura, productora ejecutiva en Día de caza. / Carlos Gil

Turismo de pantalla

Lo que es evidente es que cada proyecto de este tipo genera un impacto económico inmediato, pero también un beneficio intangible a largo plazo: la proyección turística. El llamado turismo de pantalla está empezando a dejar huella en la región, creando nuevas oportunidades para empresas locales y guías turísticos, que ven cómo aumenta la afluencia de turistas atraídos por los escenarios de sus series y películas favoritas.

Un claro ejemplo son las rutas por los escenarios de Juego de Tronos y La Casa del Dragón, que recorren las calles del casco histórico de Cáceres y los paisajes de Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres. Según Bazaga, este tipo de producciones no solo contribuyen a la economía local, sino que posicionan a la región como un destino cultural y natural de interés.