El consorcio Cáceres Ciudad Histórica empleará una cuarta parte de su presupuesto de 2026 en dos monumentos

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ya tiene presupuesto para el próximo año. Ha sido este lunes cuando el consejo rector se ha reunido y ha dado luz verde a las cuentas para 2026 que ascienden a 250.000 euros.

Una de las particularidades del desglose de gastos se encuentra en que una cuarta parte del presupuesto total, 66.000 euros se destinará a instalar dos monumentos en conmemoración del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

En el resto de actuaciones se encuentran, 26.000 euros para las cofradías, 29.000 para mejorar la imagen de la ciudad monumental, 19.000 euros para eliminar grafitis, 3.000 euros para modificar el estudio técnico del mirador turístico de San Marquino y 11.000 euros a eliminar el jardín de la diosa Ceres.

De igual manera, la Junta de Extremadura consigna 100.000 euros de sus presupuestos regionales al consorcio, no obstante, estas cuentas están aún pendientes de aprobarse.

40 años de la declaración de la Unesco

Precisamente, en cuanto a este 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, el concejal Tirso Leal avanzó que el ayuntamiento organizará "varios actos que ensalcen nuestro rico patrimonio que valió en su día para que declararan a Cáceres ciudad Patrimonio de la Humanidad".

“Aquel reconocimiento internacional no sólo puso en valor la riqueza y la autenticidad de nuestra ciudad monumental, la mejor conservada de España y la tercera de Europa, sino que también impulsó la proyección turística y económica de toda la ciudad", ha puesto de manifiesto.

