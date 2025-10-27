Don Juan Carlos y Doña Sofía, recibidos entre aplausos y pancartas en Cáceres

El 20 de agosto de 1977 se iza por primera vez en Cáceres la bandera de Extremadura. Fue en el Arco de la Estrella, coincidiendo con la petición de un grupo de personas que recoge 40.000 firmas por toda la ciudad pidiendo la autorización de la "verde, blanca y negra", colores que desde entonces representan el hondo sentimiento regional que brota en el corazón de todos los extremeños. Pero no era la primera vez que la bandera se dejaba ver en la ciudad.

El 10 de marzo llegan los Reyes a la plaza Mayor

El 9 de marzo se produce la primera visita de Don Juan Carlos y Doña Sofía a Extremadura en su condición de Reyes de España. Ese día, en el Parador del Turismo de Mérida, tiene lugar la recepción oficial de la región. El 10 llegan a la plaza Mayor de Cáceres, totalmente ocupada por miles de cacereños que dieron una calurosísima acogida a Sus Majestades.

Infinidad de pancartas

Numerosas pancartas pedían mejoras a los monarcas y expresan reivindicaciones. Es precisamente en esa ocasión cuando, por primera vez, aparece en un acto público la "verde, blanca y negra". El cariñoso y emocionante tratamiento que los cacereños dispensaron a los Reyes contrastaba con los gritos de "Fuera, fuera" que se oyeron cuando el alcalde, Díaz Bustamente, inició su discurso.