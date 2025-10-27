Agenda cultural
José León Guzmán, promotor de Plena Moon: "Queremos mantener viva la conciencia medioambiental que inspira la luna, porque ella no tiene haters"
La iniciativa cacereña que une arte, cultura y medio ambiente premia a Beatriz Castela y a colectivos emblemáticos
Este lunes, 27 de septiembre, se ha celebrado en el Gran Teatro de Cáceres la presentación del 'VI Premio Plena Moon y de los Premios Plenamooner 2025'. Plena Moon es una iniciativa de sensibilización hacia la sostenibilidad que se apoya en el desarrollo de la cultura, el arte y la participación social. Esta concienciación se materializa a través de la organización de festivales que nacieron en Cáceres en 2019 y que se celebran en distintas ciudades coincidiendo con las noches de luna llena. Este año se desarrollará el 5 de noviembre.
32 ediciones
Hasta la fecha se han llevado a cabo 32 ediciones. Gracias a este proyecto, se logró que el Ayuntamiento de Cáceres, el primero en hacerlo, apagara la iluminación de los monumentos durante esas noches, como símbolo de compromiso con el medio ambiente. El acto ha contado con la presencia de Francisco Palomino, secretario de Cultura, María Toscano, diputada de la Diputación de Cáceres, Jorge Suárez, concejal de Cultura, Ana Hernández, autora del cartel de esta edición y José León Guzmán, promotor del evento.
Objetivo principal
Por parte de la asociación organizadora, José León Guzmán quiso destacar el verdadero propósito del proyecto. "Nuestro objetivo como asociación es que, algún día, las luces se apaguen en todo el mundo durante las noches de luna llena. Yo quizá no llegue a verlo, pero espero que ese momento llegue, ya que es un gesto de sostenibilidad, una forma de recordar que debemos ahorrar y que la luna nos enseña lo pequeños y humanos que somos. Este mensaje cala muy bien porque la luna no tiene haters, se lleva bien con todo el mundo. Está donde habitan las dos fuerzas que mueven el mundo, el amor y el miedo, está con Don Juan y Doña Inés, pero también con el hombre lobo y con Drácula. La luna mueve los ciclos, las mareas y las personas. Esa conciencia de conservación medioambiental es la que queremos mantener viva con los festivales Plena Moon".
Premios
En esta edición, el premio será otorgado a Beatriz Castela, artista visual cacereña y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, donde también ejerce como docente. Su obra es ampliamente reconocida y admirada, y es motivo de orgullo para todos nosotros, destaca Guzmán. Junto a ella, recibirán diversos Premios Plenamooner varias personas y colectivos estrechamente vinculados a este movimiento desde sus inicios, entre ellos el Coro de la Universidad de Extremadura y las Hermanas Clarisas de San Pablo.
Invita a mirar al cielo
Asimismo, Palomino ha felicitado a la asociación por impulsar una nueva edición de estos premios y, sobre todo, por haber creado un festival que nació en Extremadura pero que ya traspasa las fronteras regionales. "Plena Moon ha llegado a países como Francia, Italia, Portugal y México, consolidándose como un proyecto capaz de unir el patrimonio material e inmaterial en torno a la luna llena. Un festival que invita a mirar al cielo, a redescubrir nuestro patrimonio sin el brillo de las luces artificiales y, al mismo tiempo, a dar visibilidad a artistas locales y a nuevos talentos emergentes". A esta felicitación se han sumado Jorge Suárez, concejal de Cultura, y María Toscano, diputada de la Diputación de Cáceres.
Cartel con un toque romántico
Por último Ana Hernández, autora del cartel, ha querido explicar el toque romántico que le ha dado a su obra. "La luna nos observa desde el espacio de forma continua, no sólo somos nosotros quienes la miramos a ella. La he representado en una actitud juguetona, como un guiño a los juegos de la infancia, creo que muchos hemos soñado con ser astronautas".
