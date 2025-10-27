La nueva ‘tienda’ del Centro Comercial Carrefour en Cáceres es itinerante: Moda re- en ruta

La empresa de economía social y de impacto ecosocial de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres estará presente con Moda re- en ruta del 27 de octubre al 1 de noviembre, con horario de 10:00 a 20:30 horas, en la entrada del Centro Comercial (CC) Carrefour Cáceres, dentro de la colaboración que ambas organizaciones mantienen desde 2020 (y que se inició con la instalación, en el parking del CC, de dos contenedores rojos para la recogida de ropa y calzado).

Moda y conciencia

Para el gerente de REMUDARTE, Miguel Ángel Martín, “es importante seguir fomentando en la ciudadanía cacereña la participación, la acción y conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno natural y tomar medidas para enfrentar los desafíos ambientales, a través de nuestro modelo que cuida a las personas y al planeta”.

Por su parte Ángel Góngora, responsable de Galerías Zona Noroeste de Carmila España, empresa propietaria del CC, afirma que: “Estamos muy comprometidos con la sostenibilidad y colaborar con enseñas como Moda-Re nos parece imprescindible para concienciar sobre el consumo responsable”.

REMUDARTE y Carmila

REMUDARTE es una empresa de economía social promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, que impulsa la participación ciudadana en una actividad transformadora a nivel social, económica y ambiental a través de la gestión de residuos textiles, desde su línea de recogida de ropa en los contenedores rojos de Cáritas, a la tienda física de Moda re- en Cáceres (en Gil Cordero, 5); así como la tienda itinerante Moda re- en ruta presente en diferentes espacios. Y todo ello para generar más empleo social.

Carmila es la tercera mayor propiedad de centros comerciales cotizada en Europa continental, Carmila fue creada por Carrefour y grandes inversores institucionales con el fin de transformar y mejorar el valor de estos espacios contiguos a los hipermercados (tanto en Francia, como en España e Italia). A 31 de diciembre de 2024, su cartera constaba de 251 centros comerciales, líderes en sus zonas de influencia, valorados en 6.700 millones de euros. De ellos, 75 centros están situados en España.