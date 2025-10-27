El PSOE de Cáceres hace un homenaje en vida: reconoce la labor del militante y premia a Severo Prieto Merchán, socialista de raza

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha anunciado la creación del Día del Militante del PSOE provincial, un nuevo encuentro de reconocimiento a la base socialista que llevará el nombre del histórico militante Severo Prieto Merchán.

El anuncio se realizó durante un acto con la militancia de Piornal y el Valle del Jerte, donde Cotrina defendió la necesidad de rendir homenaje a quienes sostienen el partido desde la cercanía y el compromiso diario. “Los homenajes no pueden hacerse solo cuando despedimos a una compañera o a un compañero. Por eso propongo celebrar el Día del/la Militante del PSOE de Cáceres, y que este encuentro lleve el nombre del compañero Severo Prieto Merchán”, señaló.

En 2026

El dirigente socialista explicó que la cita se celebrará en 2026, y que desde este momento se comenzará a trabajar en su diseño y formato. “No hay mejor nombre que el de Severo, militante piornalego, ejemplo de activismo y de esa gente que nunca le ha pedido nada al partido, pero se lo ha dado todo”, subrayó Cotrina.

El secretario general destacó también la importancia de reforzar los lazos entre la militancia, subrayando que la fuerza del partido reside en la unidad y la cercanía. “Necesitamos estar cerca los unos de los otros, recuperar el diálogo permanente con quienes sostienen día a día nuestras ideas, para construir colectivamente el proyecto que la provincia de Cáceres necesita”, afirmó.

Con esta iniciativa, el PSOE de Cáceres pretende recuperar el espíritu de encuentro y convivencia que, según Cotrina, “forma parte de la historia y la esencia socialista, como espacio para celebrar los valores de progreso y justicia social que definen al partido”.