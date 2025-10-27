El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones

Los menús del día en los restaurantes españoles existen desde 1965, cuando el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, promovió una ley que obligaba a cualquier local que sirviera comida y bebida a ofrecer un 'menú turístico' a un precio fijo para aprovechar el boom del turismo, que más tarde se conocería como 'menú del día'. En 2010 se llevó a cabo una revisión de las leyes turísticas. Las nuevas modificaciones ofrecían libertad a cada comunidad autónoma para poder desarrollar sus propias competencias. Así, se eliminó la obligatoriedad en Extremadura, pero el menú del día se ha mantenido como tradición en la gran mayoría de los restaurantes.

Recientemente, uno de esos establecimientos ha dado que hablar debido precisamente a esta oferta gastronómica, compartida mediante una imagen en redes sociales por el escritor Alberto Olmos. El autor segoviano de 'Trenes hacia Tokio' (2006), 'Alabanza' (2014) o 'Irene y el aire' (2020) ha pasado unos días en Extremadura con motivo de la VI Bienal Mario Vargas Llosa, un punto de encuentro entre autores, editores, periodistas, filósofos y lectores celebrado por primera vez en España. Olmos participó en una mesa redonda junto a Patricia Soley que trataba el papel del escritor como profesional y la balanza entre la vocación y el mercado, que tuvo lugar en la tarde del pasado viernes en el Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo.

13 platos a elegir

Antes de ello, el escritor estuvo en Cáceres comiendo en el restaurante Requeté de la plaza Mayor cuyo menú del día publicó en su perfil de X, lo que generó una oleada de comentarios de usuarios sorprendidos con el precio y la variedad de la carta. El menú ofrece 13 opciones para elegir entre el primer plato y el segundo, además de bebidas (agua, copa de vino, caña, tinto de verano o mosto) y pan y postre o café.

En cuanto a los primeros, hay un surtido de ibéricos, un plato de pasta del día, ensalada mediterránea o de la huerta, arroz Requeté y salmorejo con huevo cocido y sal de jamón. Para los segundos, hay migas extremeñas con huevo de la granja, estofado de venado con chocolate negro, solomillo de cerdo ibérico con salsa de Torta del Castillo, patatas a lo pobre con huevos estrellados y jamón, lagarto a la plancha, pescado del día y carrillada de cerdo ibérico estofada.

Dos euros más barato que la media

Todo ello por el precio de 12 euros, dos euros más barato que la media española, que se sitúa en 14 euros actualmente, según un estudio de Hostelería de España y Edenred con datos de 2024, que también revela que un 67,5% de los restaurantes han ajustado sus precios al alza. Bilbao encabeza la lista con un precio medio de 15,50 euros, superando a Barcelona, que mantiene su tarifa de 15,10 euros desde 2023, seguida de cerca por Madrid, donde el menú cuesta alrededor de 14,80 euros. La encuesta establece que las ciudades con los precios más económicos son Las Palmas y Valencia, ambas con una media de 13 euros, y Sevilla, donde el menú tiene un precio medio de 13,30 euros, y aun así, este establecimiento de Cáceres ofrece un menú más económico.

El precio del menú del día de Requeté está más cerca de la cifra media que se registraba en 2016 (11,7 euros) que de la actual, que desde entonces ha aumentado un 19,5%.

"Ese precio del menú es actual? De ser así, es una maravilla", "parecen precios de hace 10 años" y "es un unicornio" son algunos de los comentarios que se pueden leer debajo de la publicación, la cual, acumula ya más de 28.000 visualizaciones.