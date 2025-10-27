Violeta Floriano, nutricionista en Cáceres: "Tomar una copa de vino al día no es bueno para la salud, y menos para el corazón"

¿Por qué es importante mantener una buena alimentación?

Llevar una buena alimentación sostenida en el tiempo tiene un impacto directo en nuestra salud, hace que nos sintamos bien, que tengamos energía, y que nuestros niveles de azúcar, colesterol e hipertensión estén mejor controlados. Si aprendemos a comer bien, podemos prevenir la aparición de muchas enfermedades crónicas, por lo que es esencial que, desde la infancia y la adolescencia, se instauren buenos hábitos alimentarios. Para ello, es fundamental el ejemplo de los mayores.

¿Cree que la gente es consciente de la importancia de comer de manera adecuada?

Cada vez estamos siendo más conscientes de ello. Antes, la figura del dietista-nutricionista no se conocía, y hoy estamos presentes en la vida de muchas personas. A la consulta cada vez vienen más pacientes con el objetivo de cambiar hábitos alimentarios para sentirse mejor, aunque no siempre es fácil, porque lo que interesa es que los cambios puedan mantenerse en el tiempo, para que tengan repercusión en nuestra salud. Seguimos con la mentalidad de hacer dieta, y para mí es un error, puesto que una dieta tiene un final. Mi misión es educar y enseñar que la alimentación saludable es algo que tiene que acompañarnos el resto de nuestra vida.

¿Cuáles son las claves para llevar una dieta equilibrada?

Hay que priorizar el consumo de alimentos de origen vegetal, como frutas; verduras; legumbres; cereales integrales (arroz, pasta, pan integral); patatas; o frutos secos. También, de proteínas de buena calidad, como carnes; pescado; huevos; o lácteos naturales. Por el contrario, se deben evitar los productos ultraprocesados y las carnes procesadas, llenos de azúcar, grasas y sal. En cualquier caso, lo principal es que la alimentación esté adaptada a cada persona, atendiendo a sus gustos y necesidades. Pero no podemos ser muy restrictivos y querer hacerlo todo de golpe; los cambios han de ser pequeños, de forma que, como decía antes, se puedan mantener. Como dice Julio Basulto, no debemos obsesionarnos con comer perfecto, si no con dejar de comer mal.

¿Se complica cuidar la alimentación en un mundo que va cada vez más rápido?

Es cierto que vivimos en un mundo de prisas, en el que tenemos al alcance de nuestra mano una gran cantidad de productos ultraprocesados y listos para comer, llenos de grasas, sal, azúcar, y muy baratos, por lo que, de partida, el entorno no nos ayuda a seleccionar de manera adecuada. Por eso, es complicado si no nos paramos a pensarlo, si no lo priorizamos, porque comer es algo que tenemos que hacer, al menos, dos o tres veces al día. Pararnos a pensar qué vamos a ingerir y cómo lo vamos a hacer es esencial para elegir bien.

¿Cree que los cacereños tienen hábitos saludables?

Extremadura tiene uno de los mayores porcentajes de sobrepeso de toda España, un 36,5%. Es cierto que cada vez son más las personas que se interesan por cuidar su alimentación, pero no siempre es fácil. La cesta de la compra cada vez cuesta más y las opciones saludables, muchas veces, no son las más baratas. Hay muchas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes, y los productos insanos son muy baratos.

¿Algunos ejemplos de productos locales o regionales que sean beneficiosos?

Uno de los principales productos que tenemos es el aceite de oliva virgen extra que es una grasa saludable, buena para el corazón y tiene propiedades antioxidantes. También, el pimentón de la vera, que podemos usar para dar sabor a nuestros platos y, además, tiene un alto contenido en vitaminas y minerales, con efecto antioxidante y antiinflamatorio. La cereza del Valle del Jerte es una fruta rica en vitaminas, minerales y fibra, que podemos utilizar como postre o entre horas. La pena es que no se da todo el año. Por último, el jamón ibérico de bellota puede formar parte de una buena alimentación, puesto que es rico en hierro y proteínas. Eso sí, su consumo ha de ser moderado, y debemos asegurarnos de que el resto de nuestra alimentación sea lo más saludable posible.

¿Cuáles son los errores más comunes relacionados con la nutrición?

El error principal es ponerse a dieta, y querer cambiar rápido lo que llevamos haciendo mucho tiempo mal. Esto trae frustración y ansiedad, porque llevar una alimentación perfecta es imposible. Muchas veces o, incluso, la mayor parte de ellas, comemos por emociones, y si no estamos bien emocionalmente, va a ser muy difícil que elijamos correctamente ese día. Lo importante es ser conscientes de lo que estamos comiendo, y que habrá días que podamos hacerlo mejor y otros peor. Otro fallo es imitar lo que a otra persona le ha funcionado muy bien. Cada uno es un mundo y tiene sus circunstancias, por lo que debemos buscar algo adaptado a nosotros y a nuestra vida, y no compararnos. No debemos perder peso a costa de perder salud, no todo es válido.

¿Cuáles son las consecuencias de una mala alimentación?

Cansancio, falta de energía, e, incluso, la aparición de enfermedades crónicas que se podrían prevenir con una buena alimentación, que aunque no cura la enfermedad, sí la previene. Si comemos bien y realizamos ejercicio físico, estamos invirtiendo en nuestro futuro. Relacionado con esto, creo que la presencia de dietistas-nutricionistas en el sistema público de salud es esencial, para que todo el mundo tenga acceso gratuito a este servicio y se apueste por la prevención, que es la clave.

¿Qué falsos mitos existen?

Tomar una copa de vino al día no es bueno para la salud, y menos para el corazón. Hay gente que empieza a tomarla porque le han dicho que es bueno, y eso es falso. Citando, de nuevo, a Basulto, cuanto menos alcohol, mejor, y cuanto más, peor. Por otra parte, algunas personas dejan de tomar fruta porque dicen que tiene mucho azúcar, pero el azúcar de la fruta es bueno, va unido a su fibra. Además, hay quienes no ingieren frutos secos porque dicen que tienen muchas calorías. Sin embargo, estas también son buenas. Se trata de alimentos que tienen grasas saludables y fibra, que nos sacian mucho y contribuyen a la salud, siempre y cuando sean al natural, sin sal. Por último, los refrescos y productos cero azúcares siguen sin ser saludables. Incluyen un montón de edulcorantes, que hacen que nuestro paladar siga queriendo alimentos dulces, y también nos inflaman y cargan nuestra microbiota intestinal.

¿Qué opina de la publicidad de cadenas de comida rápida o del uso de figuras públicas para su promoción?

Me parece que debería estar más regulado. El más afectado es el público infantil: siete de cada diez anuncios son de productos insanos, y los niños los ven y se ven influidos cuando van al supermercado. Más aún, cuando la publicidad anuncia el regalito de turno. Vivimos en un ambiente que nos incita mucho al consumo de estos productos, por lo que es complicado. Por ello, insisto en la educación desde la infancia, y que seamos los mayores los ejemplos de los más pequeños.