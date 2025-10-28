Actividades destacadas para jóvenes y familias en Cáceres

Diversas iniciativas promueven el aprendizaje, la solidaridad y la sostenibilidad en la ciudad.

Presentación del libro infantil 'Eclipse' en la ciudad

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres acogerá mañana, martes 28 de octubre, a las 18.30 horas, la presentación de Eclipse, el nuevo libro infantil de Soledad Serrano Monroy, ilustrado por Virginia Fernández y publicado por Apuleyo Ediciones. Durante el acto, la autora compartirá con los asistentes su proceso creativo y las motivaciones que inspiraron esta obra, que invita a reflexionar sobre valores como la bondad, la empatía, el respeto y la libertad de elección. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Además, el evento contará con un propósito solidario, ya que la totalidad de lo recaudado por la venta del libro se destinará a ASPACE Cáceres, asociación dedicada a la atención y mejora de la calidad de vida de personas con parálisis cerebral y sus familias.

Cartel de la presentación del libro 'Eclipse'. / Cedida

Formación juvenil de inglés en el Espacio SAAL

Este martes 28 de octubre, el Espacio SAAL será escenario de una actividad de formación juvenil en inglés, dirigida a jóvenes de todos los niveles. La sesión, que tiene un coste de cuatro euros, está pensada tanto para quienes apenas conocen expresiones básicas como "Hello" o "How are you?" como para quienes ya tienen algo de práctica. La iniciativa, organizada bajo el nombre OnlyEnglish, combina aprendizaje y diversión, ofreciendo a los participantes la oportunidad de mejorar su inglés en un ambiente distendido y participativo.

La Biblioteca Pública lanza una campaña para proteger la Ribera del Marco

Hasta el 29 de octubre, la Biblioteca Pública de Cáceres impulsa la iniciativa ¡Cuidado con lo que tiras! La Ribera del Marco comienza aquí, dirigida a sensibilizar sobre el impacto negativo de arrojar al inodoro o desagües residuos como toallitas, plásticos, colillas y restos higiénicos.