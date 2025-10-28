Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los dos actores que vendrán a Cáceres este viernes para inaugurar el curso de la ESAD

Mantendrán un encuentro con los alumnos y presentarán el libro 'Monólogos para protagonistas que te harán brillar. Convierte un "no" en un "sí"'

Assumpta Serna y Scott Cleverdon.

Ángel García Collado

Cáceres

La actriz española Assumpta Serna y el británico Scott Cleverdon serán los encargados de inaugurar el curso académico 2025-2026 de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), en una programación que incluye visitas, presentaciones de libros y un acto que se desarrollará en el Teatro Capitol este miércoles por la tarde.

La gala, que comenzará a las 19:30 horas, contará con actuaciones del alumnado y con la presencia de la madrina del presente curso, Sol Garre, profesora de Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Garre centra su formación, docencia e investigación en los vínculos entre la técnica de Michael Chéjov y el entrenamiento psicofísico de actuación de Phillip Zarrilli. Licenciada en Psicología Social y Arte Dramático, master en Práctica Escénica y doctora en Filosofía por la Universidad de Exeter, está entregada a la pedagogía desde 1995.

El viernes

Será a lo largo de la mañana del 31 de octubre cuando los intérpretes Assumpta Serna y Scott Cleverdon visitarán la sede de la ESAD para mantener un encuentro con el alumnado y presentar el libro 'Monólogos para protagonistas que te harán brillar. Convierte un no en un sí'.

Scott Cleverdon es un actor y guionista nacido en el año 1969 en Reino Unido vinculado a la franquicia 'Star Wars', pero que también ha hecho televisión en España, en concreto en 'Aquí no hay quien viva', 'El comisario' y 'El Ministerio del Tiempo'. Por su parte, Assumpta Serna ha trabajado en el cine desde la década de los 80, a las órdenes de Saura y Almodóvar, y en producciones internacionales como 'Orquídea salvaje'.

