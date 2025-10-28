Radio
El programa de Alberto Herrera se emite este miércoles desde Cáceres para impulsar el proyecto de la Capitalidad
Se traslada para mostrar el potencial cultural y turístico de la ciudad
Comenzará a las 10.00 horas y se grabará en la Casa de los Caballos
El programa de radio Herrera en COPE se traslada este miércoles a la ciudad de Cáceres para realizar una emisión en directo desde el emblemático inmueble Casa de los Caballos, perteneciente al Museo de Cáceres y que abrió sus puertas el pasado verano tras una profunda reforma.
La iniciativa, promovida por la Junta de Extremadura, busca dar a conocer el encanto y el potencial de la región en el marco de la aspiración de la ciudad a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.
Oportunidad
Esta retransmisión está considerada una oportunidad para mostrar cómo la región avanza con fuerza, preparada para el futuro con un modelo de crecimiento sostenible sin olvidar el legado histórico y cultural. Extremadura se presenta, de esta manera, como un lugar idóneo para vivir, invertir y visitar, destacando su patrimonio, gastronomía y riqueza natural.
Capitalidad
El programa de radio servirá para intentar seducir a Europa y convertirse en un referente cultural con la Capitalidad del año 2031. La ciudad, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, está considerada una urbe noble, antigua y moderna a la vez.
Todas las personas interesadas en acudir a la grabación del programa podrán hacerlo de forma gratuita hasta completar aforo a partir de las 9.30 horas. Comenzará media hora más tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
- «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
- El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- Cáceres se convierte en la ciudad más hortera