El programa de Alberto Herrera se emite este miércoles desde Cáceres para impulsar el proyecto de la Capitalidad

El programa de radio Herrera en COPE se traslada este miércoles a la ciudad de Cáceres para realizar una emisión en directo desde el emblemático inmueble Casa de los Caballos, perteneciente al Museo de Cáceres y que abrió sus puertas el pasado verano tras una profunda reforma.

La iniciativa, promovida por la Junta de Extremadura, busca dar a conocer el encanto y el potencial de la región en el marco de la aspiración de la ciudad a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Oportunidad

Esta retransmisión está considerada una oportunidad para mostrar cómo la región avanza con fuerza, preparada para el futuro con un modelo de crecimiento sostenible sin olvidar el legado histórico y cultural. Extremadura se presenta, de esta manera, como un lugar idóneo para vivir, invertir y visitar, destacando su patrimonio, gastronomía y riqueza natural.

Alberto Herrera. / E. P.

Capitalidad

El programa de radio servirá para intentar seducir a Europa y convertirse en un referente cultural con la Capitalidad del año 2031. La ciudad, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, está considerada una urbe noble, antigua y moderna a la vez.

Todas las personas interesadas en acudir a la grabación del programa podrán hacerlo de forma gratuita hasta completar aforo a partir de las 9.30 horas. Comenzará media hora más tarde.