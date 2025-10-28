El alcalde de Cáceres, en clave electoral: elogia la decisión "responsable" de Guardiola porque la región "no puede paralizarse"

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha elogiado la decisión “responsable” de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de disolver la Asamblea de Extremadura y convoca elecciones autonómicas anticipadas para el 21 de diciembre, porque “la región no puede paralizarse”.

Intereses

A preguntas de los medios, el regidor cacereño ha argumentado que Guardiola “ha sido muy transparente desde el minuto” y que “antepone el interés de los extremeños incluso por encima de los intereses propios o del partido.

Por contra, según Mateos, “se ha visto muy claro que PSOE y Vox en Extremadura se han unido, se han alineado para ir contra el PP; sobre todo, para ir en contra de los intereses de esta región y de los extremeños”. Tras ese reproche a la oposición, ha afirmado que el adelanto electoral "va a beneficiar a Extremadura y a los extremeños".

Como alcalde de la ciudad cacereña, ha insistido en que se trata de una “decisión acertada y positiva” porque, las inversiones para Cáceres “no pueden estar sometidas al chantaje permanente de PSOE y Vox en esta región y al Gobierno de Extremadura".

En esta línea, el regidor cacereño cree que Guardiola "ha hecho lo que había que hacer: dar la voz a los extremeños. Y que los extremeños decidan qué quieren". Y a renglón seguido ha añadido: "Si quieren que esta región siga avanzando, prosperando. Y decirle a los que han estado enfrente, a los que han estado con el freno de mano echado, que aquí chantajes ninguno y que los extremeños el próximo 21 de diciembre van a decidir por el futuro de Extremadura".

Presupuestos municipales

Preguntado acerca de cómo afecta esta situación en plena negociación de los presupuestos municipales de 2026 con los grupos de PSOE, Unidas Podemos (UP) y Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Mateos ha instado a no extrapolar las decisiones que se tomen a nivel regional con el ámbito del municipalismo.

“Vamos a trabajar en las próximas semanas para poner encima de la mesa un presupuesto para la ciudad de Cáceres”. Y espera que “sea visto con altura de miras por parte de los grupos de la oposición”. Aunque se ha mostrado más preocupado por las inversiones incluidas en el borrador de las cuentas regionales para la capital cacereña.

Y se ha referido a la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, a la dotación de más de un millón de euros para la construcción de un palacio de ferias y congresos, “tan necesario en nuestra ciudad; y otras tantas y tantas inversiones”. Por lo que “confía” que Guardiola, tras el 21-D, “tenga la absoluta libertad para poder seguir apostando por inversiones importantes en Extremadura y en la ciudad de Cáceres”.

En cuanto a los presupuestos municipales, Mateos ha asegurado que “en los próximos días vamos a remitir a los grupos” de la oposición “el proyecto total del Ayuntamiento de Cáceres”. Un presupuesto que “volverá a ser ambicioso, que contempla inversiones importantes para nuestra ciudad; un presupuesto que no va a dejar a nadie atrás y que apuesta porque Cáceres siga creciendo”.

Y ha concluido señalando que si PSOE, UP y Vox “dicen que no” a esas cuentas, “van a ser ellos quienes tengan que explicar y justificar por qué dicen no a que la ciudad siga creciendo”.