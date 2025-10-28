Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

El año en que Cáceres estrenó su autonomía y lloró la muerte de Mariano Criado a manos de ETA

En 1978, Extremadura daba sus primeros pasos hacia la autonomía mientras la violencia terrorista golpeaba la ciudad con el asesinato de Mariano Criado Ramajo, de 24 años

Toma de posesión del primer Presidente de la Junta de Extremadura.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1978, mientras la ciudad celebraba el nacimiento de la Junta de Extremadura, un cacereño perdía la vida en noviembre a manos de ETA. Mariano Criado Ramajo, de 24 años y casado con una cacereña, es asesinado en Tolosa. En diciembre nace su hija póstuma, Ana María.

Nace la Junta de Extremadura

El Hotel Vera Cruz, situado en la carretera que comunica Don Benito con Villanueva de la Serena fue el lugar escogido para aprobar el estatuto preautonómico de Extremadura. El acontecimiento era, sin duda, histórico ya que, con él, se creaba el primer órgano de autonomía de nuestra región. Al acto asistió Enrique Sánchez de León, ministro de Sanidad y Seguridad Social. Ocupó la presidencia el diputado de UCD, Juan Rovira Tarazona y actuaron como secretarios Rodríguez Ibarra, del PSOE, y Romero Morcillo, de UCD. El PSOE fue quien propuso que en el texto constatase la designación de la bandera de Extremadura y que ondease junto a la de España en todos los edificios oficiales.

Toma de posesión del primer Presidente de la Junta de Extremadura.

TEMAS

El año en que Cáceres estrenó su autonomía y lloró la muerte de Mariano Criado a manos de ETA

La falta de empleo y vivienda impulsa la fuga de jóvenes de Cáceres

El Gobierno garantiza los fondos para poner en marcha el centro ibérico de energía de Cáceres en 2026

La Diócesis de Coria-Cáceres anima a celebrar ‘Holywins’ este viernes

Terror acuático, ‘body horror’, ‘slasher’… el Fanter Film Festival llega al Gran Teatro de Cáceres con cuatro estrenos

El menú del día, una apuesta de los restaurantes de Cáceres para mantener clientes sin perder margen

Los dos actores que vendrán a Cáceres este viernes para inaugurar el curso de la ESAD

Un 'renting' de un millón de euros para doce vehículos patrulla de la Policía Local de Cáceres

