Nuestro pasado
El año en que Cáceres estrenó su autonomía y lloró la muerte de Mariano Criado a manos de ETA
En 1978, Extremadura daba sus primeros pasos hacia la autonomía mientras la violencia terrorista golpeaba la ciudad con el asesinato de Mariano Criado Ramajo, de 24 años
En 1978, mientras la ciudad celebraba el nacimiento de la Junta de Extremadura, un cacereño perdía la vida en noviembre a manos de ETA. Mariano Criado Ramajo, de 24 años y casado con una cacereña, es asesinado en Tolosa. En diciembre nace su hija póstuma, Ana María.
Nace la Junta de Extremadura
El Hotel Vera Cruz, situado en la carretera que comunica Don Benito con Villanueva de la Serena fue el lugar escogido para aprobar el estatuto preautonómico de Extremadura. El acontecimiento era, sin duda, histórico ya que, con él, se creaba el primer órgano de autonomía de nuestra región. Al acto asistió Enrique Sánchez de León, ministro de Sanidad y Seguridad Social. Ocupó la presidencia el diputado de UCD, Juan Rovira Tarazona y actuaron como secretarios Rodríguez Ibarra, del PSOE, y Romero Morcillo, de UCD. El PSOE fue quien propuso que en el texto constatase la designación de la bandera de Extremadura y que ondease junto a la de España en todos los edificios oficiales.
