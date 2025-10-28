El cacereño Antonio Aragoneses, desde su silla de ruedas: "La vida se puede disfrutar, incluso cuando se vive de forma distinta"

Te marchas a Valladolid para cumplir un sueño, pero la vida te obliga a volver, a dejarlo todo atrás y empezar de nuevo. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Antonio Aragoneses.

En 2005, se trasladó a Valladolid para estudiar, impulsado por su pasión por el Real Valladolid, tras finalizar el bachillerato en Cáceres. El primer curso transcurrió con normalidad, pero el 27 de abril de 2007 todo cambió, el equipo ascendió a Primera División y, como era tradición, los aficionados se congregaron en la Fuente de Zorrilla, el lugar habitual donde se celebran los triunfos del club, para festejar el histórico logro. "Había una especie de bordillo y una multitud de gente. Con tan mala suerte, me resbalé o tal vez me empujaron, no lo recuerdo bien y me golpeé el cuello. A raíz de ese golpe sufrí una lesión medular a nivel C5-C6, que me causó una tetraplejia. Actualmente no puedo mover las piernas y tengo ciertas limitaciones en los brazos, especialmente en algunos músculos, aunque me las arreglo bastante bien en mi día a día".

Antonio Aragoneses, cacereño que sufre una lesión medular desde 2007. / CARLOS GIL

Nueva normalidad

Sin embargo, nunca experimentó un verdadero shock de realidad, se adaptó bien a su nueva normalidad. "Recuerdo que estuve en el hospital de Toledo durante unos ocho o nueve meses, rodeado de compañeros que estaban pasando por lo mismo que yo. Cuando regresé a Cáceres, justo en Navidad, todo me resultó un poco raro, incluso extraño. Tenía solo 20 años y era completamente independiente, pero al salir del hospital necesitaba ayuda para todo. Fue una etapa un poco difícil".

'Marchando con Antonio'

"Desde que tuve el accidente, vivo en Cáceres, la ciudad donde crecí. Normalmente, en cuanto me levanto, me doy una ducha y viene alguien a ayudarme, ya que, lógicamente, solo no puedo. Los martes y jueves hago rehabilitación en casa, viene un fisio y suelo estar con él entre una hora y una hora y media, aunque algunas semanas tengo alguna sesión extra. Después, suelo salir a comprar o a dar un paseo. Sigo muy vinculado a Valladolid, ya que trabajo en una radio de allí, donde hablo principalmente sobre fútbol. Por eso, me gusta ver los partidos para poder preparar bien mi trabajo. Además, tengo un canal de YouTube llamado Marchando con Antonio. La verdad, no me aburro".

Aunque el fútbol sigue siendo una de sus grandes pasiones, también disfruta de otras aficiones como la lectura, ver series, aprender sobre la historia de Roma, ver películas de terror y jugar a videojuegos. "Por suerte, ahora puedo jugar gracias a que existen aplicaciones adaptadas en el móvil", comenta.

Limitaciones en la ciudad

Por otro lado, en cuanto a las limitaciones en la ciudad, Aragoneses señala que existen numerosos bordillos mal construidos, una situación que suele mostrar y denunciar con frecuencia a través de sus redes sociales. "El paso de peatones suele estar bien, pero en cuanto lo cruzo, me encuentro muchas veces con un bordillo al que no puedo acceder. Eso pasa en un montón de lugares de Cáceres. No suelo ir hacia la parte antigua, normalmente llego más o menos bien hasta San María o San Jorge, pero a partir de ahí se complica bastante. Es cierto que Cáceres ha avanzado en materia de accesibilidad, pero todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, en la zona del Eroski, donde han hecho cambios recientemente, lo dejaron perfecto. Aun así, hay lugares en los que no puedo subir solo y tengo que ir acompañado para que me ayuden".

Más empatía

Por último, ha querido compartir dos mensajes. El primero está dirigido a las personas con discapacidad: desea transmitirles que la vida no se acaba por ello. Reconoce que puede resultar complicado vivir de esta manera, él mismo lleva más de 20 años haciéndolo, pero asegura que es solo otra forma de vivir y que, aun así, se puede disfrutar. El segundo mensaje está dirigido a quienes no tienen discapacidad: a veces sería importante ponerse en el lugar de los demás y desarrollar más empatía. Y se dirige al Ayuntamiento, solicitando que se mejoren los accesos en las calles, de modo que todas las personas puedan desplazarse sin dificultad.

Sueños y aspiraciones

Finalmente, ha compartido sus sueños y aspiraciones. Le encantaría trabajar como ojeador, ya sea en el Valladolid o en el Cacereño, club del que es socio desde hace muchos años. "A largo plazo, mi único propósito es ser feliz, porque eso es lo más importante", asegura.

Además, ha revelado que en enero viajará a México para conocer a la familia de su pareja, un viaje que le tiene muy ilusionado. Explica que será una experiencia muy especial, sobre todo porque el viaje más largo que había hecho hasta ahora fue a Alemania, y reconoce que en ocasiones resulta complicado debido a la falta de accesos adaptados para personas con su misma discapacidad. Aun así, se muestra optimista y con ganas de vivir nuevas experiencias.