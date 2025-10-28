Cáceres amplía el horario del cementerio y refuerza el servicio de autobús para la fiesta de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado la ampliación del horario del cementerio municipal con motivo de la festividad de Todos los Santos. Desde este martes 28 de octubre y hasta el próximo 2 de noviembre, el camposanto permanecerá abierto de forma ininterrumpida entre las 9.00 y las 19.00 horas para facilitar las visitas de los cacereños y cacereñas.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha detallado que “se podrá visitar el cementerio de forma ininterrumpida durante seis días” y ha destacado que el 1 de noviembre “se reforzará el personal con dos trabajadores más durante toda la jornada”. Además, la Policía Local pondrá en marcha un dispositivo especial para regular el tráfico y los estacionamientos en las inmediaciones del recinto.

Labores extraordinarias

El Ayuntamiento ha realizado labores extraordinarias de limpieza, poda y pintura, además de reforzar la limpieza de los baños y el baldeo de los aparcamientos interior y exterior. También se han instalado más contenedores, que se retirarán una vez finalizados los días de mayor afluencia.

Carlos Gil

En cuanto al transporte público, las líneas 2, 3 y 8 de autobús adaptarán sus frecuencias para facilitar el acceso. Hasta el viernes 31 de octubre, la línea 8 pasará cada 15 minutos por la mañana y cada 20 por la tarde, con refuerzo de la nueva R8. La línea 2, con paradas en Héroes de Baler y Plaza de Toros, y la línea 3, con parada en la avenida de la Universidad, mantendrán una frecuencia de 15 minutos. Los días 1 y 2 de noviembre, la línea 8 pasará cada 30 minutos y la línea 2 cada 20.

El Día de Todos los Santos se celebrará, además, una misa en el cementerio a las 17.00 horas.

Un espacio novedoso

Bazo ha subrayado que “estos días son de emoción y recogimiento para miles de cacereños y cacereñas que acuden al cementerio a honrar la memoria de sus familiares. Este año el recinto es un espacio más accesible, amable y funcional”.

Entre las actuaciones realizadas, el concejal ha destacado la construcción de nuevos nichos, la creación del primer tramo de la calle longitudinal que distribuye los patios de la ampliación —con 17 nuevas plazas de aparcamiento, dos de ellas para personas con movilidad reducida— y la apertura de un paso que conecta la zona nueva con el recinto histórico del cementerio, evitando así que los visitantes tengan que salir a la vía pública para desplazarse entre ambos espacios.

Galería | Así ha quedado el cementerio de Cáceres tras la reforma /

Como novedad, se ha creado también el “Bosque de la Memoria”, un espacio habilitado para que los cacereños y cacereñas puedan esparcir las cenizas de sus seres queridos dentro del propio cementerio.