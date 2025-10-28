Cuando las cámaras llegan a la ciudad: el impacto de los rodajes en la vida cotidiana de Cáceres

La provincia de Cáceres vive desde hace años un auge de producciones audiovisuales que la han situado en el mapa del cine y las series internacionales. Calles que durante siglos fueron escenario de la historia, hoy se llenan de focos, cámaras y figurantes. Pero detrás del brillo de las producciones, también se esconden los ajustes que la ciudadanía realiza para convivir con esta nueva realidad.

Un impulso económico y turístico

La llegada de rodajes a la capital y a otros municipios como Trujillo, Plasencia o Guadalupe supone un importante revulsivo económico. Hoteles, restaurantes y pequeños negocios ven aumentar su actividad durante los días de grabación. Según datos de la Extremadura Film Commission, un rodaje medio deja en la ciudad decenas de contratos temporales y un incremento directo en el consumo local.

“Cada vez que se rueda en Cáceres, lo notamos enseguida”, comenta la propietaria de un pequeño bar en la zona monumental. “Viene mucha gente del equipo técnico y, además, se acercan curiosos o turistas que quieren ver cómo se graba una serie. Es un movimiento muy positivo”.

Entre el orgullo y las molestias

Sin embargo, no todo son ventajas. Los cortes de tráfico, el cierre temporal de calles y los ruidos nocturnos generan incomodidades puntuales entre los vecinos. En la ciudad monumental, donde se ruedan la mayoría de las producciones, los residentes conviven con restricciones de acceso y con un flujo constante de visitantes.

“Nos avisaron con tiempo y entendemos que es bueno para la ciudad, pero a veces no puedes ni aparcar o tienes que dar rodeos para llegar a casa”, cuenta José Manuel García, vecino del barrio intramuros. “Aun así, ver tu calle en una serie de Netflix compensa un poco”.

Cáceres, escaparate mundial

El Ayuntamiento y la Film Commission de Extremadura tratan de equilibrar ambos intereses: facilitar los rodajes y proteger la vida diaria de los habitantes. “El reto es mantener el encanto del casco histórico como escenario sin que los vecinos se sientan desplazados”, explican desde la oficina de rodajes.

A cambio, la visibilidad que obtienen los municipios es enorme. Tras el paso de Juego de Tronos, La Catedral del Mar o House of the Dragon, Cáceres ha experimentado un boom turístico. Las visitas guiadas por los escenarios de rodaje se han multiplicado y muchos negocios han adaptado su oferta a esta nueva demanda.

Un equilibrio en construcción

Los rodajes han traído empleo, proyección internacional y orgullo local, pero también el desafío de compatibilizar la vida cotidiana con el espectáculo audiovisual. En palabras de un técnico municipal, “Cáceres se ha convertido en un plató sin dejar de ser una ciudad viva”.

Mientras las cámaras sigan apuntando a sus calles de piedra, la capital cacereña seguirá aprendiendo a convivir con la magia —y el ajetreo— del cine.

La provincia de Cáceres alberga desde hace años desde superproducciones de ficción hasta anuncios y documentales, el territorio cacereño ofrece un escenario versátil y de gran valor patrimonial que lo ha consolidado como un auténtico plató al aire libre.

Series y cine histórico, el gran atractivo

El género más recurrente en la provincia es el cine y las series de ambientación histórica o fantástica. Los cascos monumentales de Cáceres y Trujillo, junto con enclaves naturales como el Parque Nacional de Monfragüe o el Valle del Jerte, se han convertido en escenarios ideales para recrear épocas pasadas.

La ciudad monumental de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad, ha sido escenario de producciones como Juego de Tronos, La Catedral del Mar, Still Star-Crossed o Galgos, y de películas españolas como Inés del alma mía o Los herederos de la tierra. Su estética medieval y su conservación arquitectónica la convierten en un decorado real sin necesidad de grandes transformaciones digitales.

Auge de los documentales y la publicidad

Además de las grandes producciones de ficción, en los últimos años se ha incrementado el número de documentales turísticos, medioambientales y gastronómicos rodados en la provincia. El paisaje natural, la riqueza patrimonial y la despoblación de algunas comarcas ofrecen un gran potencial narrativo.

“Cáceres tiene una luz y una tranquilidad únicas”, explica María Sanz, técnica de la Extremadura Film Commission, entidad encargada de facilitar permisos y asesorar a productoras. “Muchas empresas audiovisuales eligen la provincia no solo por su belleza, sino por las facilidades administrativas y el apoyo de las instituciones locales”.

El territorio también es escenario habitual de spots publicitarios, especialmente para marcas de turismo, automóviles o productos gastronómicos ligados a la Denominación de Origen. Las carreteras rurales, los pueblos de piedra y los parajes naturales del norte de la provincia se utilizan frecuentemente para rodajes breves con un alto impacto visual.

Cine extremeño en crecimiento

A nivel local, también crece la presencia de productoras extremeñas que desarrollan proyectos propios. Empresas como Making 4U, Libre Producciones o The Glow, junto con cineastas locales, están impulsando un tejido audiovisual que combina creatividad y arraigo territorial.

Festivales como el FanCineGay, el Festival Internacional de Cine de Cáceres o el Certamen Audiovisual de Trujillo contribuyen además a mantener activa la vida cultural y a dar visibilidad al talento emergente.

Un futuro con más cámaras

Con el respaldo de la Junta de Extremadura y el trabajo de la Film Commission, la provincia aspira a atraer más rodajes internacionales y a consolidarse como un polo audiovisual estable. La combinación de historia, paisaje y apoyo institucional coloca a Cáceres en el mapa del cine y la televisión, no solo como escenario, sino como referente de una industria en expansión.

El impacto de las redes

Cuando se estrenó House of the Dragon, miles de usuarios en redes sociales empezaron a etiquetar fotos de la ciudad monumental de Cáceres como “Desembarco del Rey”. Desde entonces, las calles empedradas del casco antiguo han visto llegar a visitantes atraídos tanto por la historia real de la ciudad como por su nuevo papel como escenario de ficción.

El fenómeno no es casual: las redes sociales se han convertido en la herramienta más poderosa de promoción turística para Cáceres. Las imágenes compartidas por productoras, influencers y visitantes multiplican el alcance de cada rodaje mucho más allá de la pantalla.

De escenario histórico a destino viral

Instagram, TikTok y YouTube han transformado la forma en que los turistas descubren lugares de rodaje. Basta con una etiqueta como #CáceresFilm o #HouseOfTheDragonCáceres para generar miles de visualizaciones.

FOTOGALERÍA | Rodaje en La Vera de la película 'Los Relatos', con Juan Diego Botto y Marta Etura /

“Hoy la gente no solo quiere visitar la ciudad monumental, quiere hacerse una foto en el mismo rincón donde se rodó su serie favorita”, explica Lucía Fernández, guía turística especializada en rutas de cine. “Las redes son nuestra nueva agencia de viajes: inspiran, informan y crean deseo de estar ahí”.

Según apunta, las búsquedas relacionadas con “Cáceres escenarios de cine” se disparan cada vez que se estrena una gran producción. En paralelo, los vídeos y ‘reels’ de turistas y creadores locales se vuelven virales, generando una promoción espontánea de alto impacto y coste cero.

Influencers y promoción institucional

El auge del turismo cinematográfico ha llevado a las instituciones a adaptar su estrategia digital. “Colaboramos con creadores extremeños y nacionales para mostrar el patrimonio desde una mirada actual”, señala un técnico de Turismo. “No vendemos solo piedra y monumentos, sino experiencias vinculadas al cine, la gastronomía y la cultura local”.

La parte antigua de Cáceres, set de rodaje de La Casa del Dragón / El Periódico Extremadura

Los influencers de viajes y cultura también juegan un papel clave. Publicaciones de cuentas con miles de seguidores, como @viajesporEspaña o @rodajesdepelícula, han situado a Cáceres en el radar de viajeros jóvenes que buscan destinos con identidad visual y narrativa.

El reto de mantener la autenticidad

El éxito en redes trae también desafíos. El aumento de visitas a zonas delicadas del casco antiguo ha obligado al consistorio a reforzar las normas de acceso y a limitar algunos espacios en temporada alta. “Hay que encontrar el equilibrio entre promoción y conservación”, advierte el experto.

Aun así, el balance es positivo: Cáceres ha logrado convertir la ficción en motor turístico real, gracias a una alianza entre patrimonio, cine y redes sociales.

En palabras de Lucía Fernández, “antes los visitantes llegaban por los libros de historia; ahora vienen por las series, pero se quedan por la ciudad”.