El Cefot de Cáceres convoca al mayor ciclo del año con 1.800 plazas para noviembre

Ninguna duda queda de que el Cefot de Cáceres vive una época dorada. El acuartelamiento encadena ciclos con miles de futuros militares y se mantiene, además, como uno de los motores económicos para la ciudad durante, prácticamente, todo el año. Ahora, como cada noviembre, volverá a protagonizar una estampa ya característica en la que los reconocibles jóvenes, la mayoría ya con la tarea de la peluquería cumplida con un riguroso rapado, llegan a la capital que se convertirá en su hogar durante unos meses hasta que se conviertan en soldados.

Coincide, además, un momento en el que las Fuerzas Armadas generan una gran demanda como oportunidad laboral en el país. Esta circunstancia se constata en que en los últimos años, prácticamente se han agotado todas las plazas que Defensa ofertaba, con mínimo un millar de soldados por ciclo. En la actualidad, las instalaciones de Cáceres, uno de los dos centros de formación militar que hay en el país junto al Cádiz, ambos para la formación de Tropa para el Ejército de Tierra, recibe al menos a tres mil alumnos al año desde hace casi una década.

Así, en ese contexto de popularidad creciente entre los más jóvenes que ven el Ejército como una salida -desde que ingresan cobran un salario-, el Cefot recibirá este 3 de noviembre a un nuevo ciclo al tiempo que los que abandonaron esta semana las instalaciones se incorporan a sus unidades de destino. A esos mil cien militares le sucederá otro reemplazo numeroso en previsión a la oferta que ha convocado el Ministerio de Defensa, la más elevada del año con 1.858 plazas -la de mayo llegó a 1.600 plazas-.

De esta forma y teniendo en cuenta que la cifra de los últimos ciclos ronda los 1.500 aspirantes, lo más probable es que se encuentre sobre esos términos. El ciclo conocido como de invierno ingresará en el centro militar de Cáceres el próximo lunes y durante dos semanas, tendrá un periodo de adaptación, en este periodo abandona menos de un 1%. A partir de ahí recibirán una fase de formación general y jurarán bandera, previsiblemente en un acto en enero. En los últimos años, las ceremonias de jura de bandera han congregado a miles de espectadores, entre familiares y asistentes, después de que tras el coronavirus volvieran a convertirse en eventos públicos. Una vez que prometan lealtad y sean ya llamados soldados, se formarán durante otras semanas en el acuartelamiento, ya en una fase específica, y se incorporarán si se mantienen los plazos en abril de 2026 a sus unidades de destino en el Ejército de Tierra.

Cinco millones en reformas

En relación al perfil de los alumnos, en los últimos ciclos se ha constatado también que el nivel de formación de los aspirantes es mayor, ya hay u n porcentaje notable de titulados e incluso con carrera universitaria, y del mismo modo, ha aumentado la presencia de mujeres que aspiran a convertirse en militares aunque esta cifra sigue sin superar el 10% del total de alumnos que ingresa en la base de Santa Ana.

Este aumento exponencial de aspirantes -las Fuerzas Armadas insisten en que no se llaman reclutas porque no existe el llamado reclutamiento- ha provocado que la base haya tenido que ampliar las instalaciones. En concreto, de forma paralela a la formación de los futuros soldados constituye un nuevo aulario que el Ministerio anunció este pasado año dentro de una inversión de cinco millones y medio de euros con los que en acometerá mejoras en el resto de edificios. También, recientemente, anunció la construcción de una nueva nave anexa a la actual para guardar el equipamiento. Esta última obra se acomete con 60.000 euros procedentes también del Gobierno central.