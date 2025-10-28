Condenados por apropiarse de 19.000 euros de un familiar enfermo a la que cuidaban en Cáceres

Tres acusados de apropiarse de 19.000 euros de un familiar enfermo a la que cuidaban en Cáceres han sido condenados este martes después de que las partes alcanzaran un acuerdo previo al juicio. De esta forma, la Audiencia Provincial les ha sentenciado por conformidad a dos años de prisión y a una multa de seis meses a cuota de seis euros diarios. También tendrán que devolver el dinero del que se apropiaron.

Según el escrito de la fiscalía, estaban acusados de desmantelar la cuenta bancaria de una familiar enferma que les pidió ayuda en los cuidados. Los imputados son el hermano y una sobrina de la víctima y la fiscalía provincial pide para ellos cinco años de prisión por un delito apropiación indebida y también le considera responsable de forma subsidiaria de un delito de estafa. Este martes compareció también un tercer acusado, también familiar de la víctima.

Aparte de la petición de cárcel, reclamaba una indemnización de 19.670 euros, la cantidad que, según el escrito de fiscalía al que ha tenido acceso este diario, fueron desviando desde la cuenta corriente de la víctima a las suyas en reintegros de hasta 3.000 euros.

Le dejaron la cuenta con 83 euros

En concreto, el escrito recoge que la demandante contactó con su hermano en septiembre de 2021 informándole que tenía problemas de salud, motivo por el que empiezan a vivir juntos». Así, en este contexto de convivencia, con el propósito de que pudiera realizar las gestiones diarias, el acusado fue autorizado en la cuenta bancaria que la víctima tenía en la entidad Unicaja. Días más tarde, la acusada, "aprovechando la situación personal en la que se encontraba su tía", acudió a su domicilio para convencerla de vivir con ella también.

De esta forma, teniendo en cuenta que la mujer «sufría un deterioro cognitivo» y aprovechándose de «la confianza depositada en ellos a consecuencia de los vínculos familiares y la convivencia, desde el 9 de junio a mediados de septiembre de 2022 realizaron reintegros en cajeros automáticos con cantidades diversas hasta que la cuenta que contaba con 19.753 euros se quedó el 13 de septiembre con 83 euros.