Todos los cambios de la nueva convocatoria de ayudas a la natalidad en Cáceres: dinero, ingresos mínimos por familia y dónde gastarlo

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas a la natalidad para este 2025 y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, Encarna Solís, las ha explicado en rueda de prensa este martes.

Presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será desde este día 28 hasta el próximo 15 de diciembre o hasta que se agote el crédito presupuestario, que para este año ha aumentado desde los 50.000 hasta los 125.000 euros.

Cuantía

Se ha establecido una cuantía de 500 euros por hijo nacido o adoptado durante el periodo establecido en las bases, que va del 1 de enero al 15 de diciembre de 2025, ambos inclusive. No se ha especificado qué ocurrirá con los bebés que nazcan a partir de esa fecha, aunque presumiblemente serán incluidos en las ayudas del año siguiente.

Motivos

La medida pretende contribuir al sostenimiento demográfico de la ciudad y al apoyo a las familias en los primeros gastos derivados del nacimiento o adopción de hijos. Las compras que se pueden incluir dentro de la subvención son los bienes y servicios vinculados directa y exclusivamente al cuidado del recién nacido. Únicamente se reintegrarán los gastos realizados en establecimientos comerciales ubicados en la ciudad de Cáceres.

Requisitos

¿Y cuáles son los requisitos para ser beneficiario de esta ayuda? Ambos progenitores deben tener residencia legal en la ciudad, encontrarse empadronados durante al menos los doce meses previos de forma ininterrumpida, estar al corriente de pago en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con Hacienda, la Seguridad Social o el propio consistorio, no haber recibido otra ayuda similar y cumplir con el requisito de ingresos (que no puede superar los 2.800 euros por núcleo familiar).

Cambios

Las ayudas han variado con respecto al año anterior porque se trata de un nuevo acuerdo presupuestario, esta vez con el PSOE, mientras que en 2024 fue con Vox. Los cambios son que la ayuda ha aumentado de 50.000 euros a 125.000, que el dinero únicamente se puede gastar en establecimientos comerciales de la ciudad (antes se podía destinar a lo que la familia desease) y que hay un requisito de ingresos máximo (el año pasado no lo había).

"Este equipo de gobierno cumple con los acuerdos presupuestarios pactados", ha subrayado Solís tras la presentación de las ayudas.