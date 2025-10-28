Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Religión

La Diócesis de Coria-Cáceres anima a celebrar ‘Holywins’ este viernes

La inscripción tiene un donativo de 4 euros

Holywins en Cáceres.

Holywins en Cáceres. / FRANCIS VILLEGAS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Diócesis de Coria-Cáceres, a través de la delegación de Familia y Vida, invita a todas las familias a participar en la celebración de 'Holywins', una alternativa "festiva y alegre" a Halloween que recuerda el auténtico sentido cristiano de la víspera de Todos los Santos.

El evento tendrá lugar el 31 de octubre a las 18.00 horas en el Centro Pastoral Jesucristo Resucitado, situado en la calle Isla de Córcega de la capital cacereña. Los organizadores animan a los participantes a acudir disfrazados de su santo favorito "para vivir una jornada de fe, convivencia y diversión", informa en nota de prensa.

Donativo de 4 euros

Durante la fiesta habrá juegos, dinámicas y chucherías para los más pequeños, en un ambiente familiar y festivo. La inscripción tiene un donativo de 4 euros por familia y la iniciativa se celebra con el lema 'Holywins: ¡la fiesta de todos los santos!'.

Noticias relacionadas y más

Con ello, la diócesis pretende recordar que "la santidad está llamada a ser el verdadero destino de todo cristiano y que es posible celebrarlo con alegría y creatividad, mostrando a los niños y jóvenes ejemplos de vida inspiradores", concluye la nota.

