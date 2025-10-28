La falta de empleo y vivienda impulsa la fuga de jóvenes de Cáceres

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha denunciado que la ciudad "envejece más rápido que la media regional" debido, según la formación, a la falta de un modelo de desarrollo que atienda las necesidades de la juventud.

El secretario de política rural del partido, Pedro Blanco, asegura que el modelo del Partido Popular y del alcalde Rafael Mateos "es convertir Cáceres en un parque temático para el retiro, sin vida ni oportunidades para los jóvenes".

Según Somos Cáceres, la ausencia de políticas municipales orientadas a este sector de la población refleja "el fracaso del modelo del PP y la falta de un proyecto de futuro para la ciudad".

"Sin juventud no hay futuro"

La agrupación denuncia que Cáceres carece de políticas de vivienda, espacios para emprender, oportunidades laborales y alternativas de ocio, y recuerda que la ciudad continúa “aislada por tren y sin un modelo de movilidad sostenible”.

“Estamos asistiendo a una fuga silenciosa de jóvenes ante la falta de expectativas y de oportunidades reales”, advierten desde el partido.

Somos Cáceres propone un modelo alternativo que permita retener y atraer talento joven, con medidas activas en materia de vivienda, empleo y planificación urbana. Además, piden una mejora de las comunicaciones y una apuesta por un desarrollo sostenible que impulse el dinamismo económico y social.

“Sin juventud no hay futuro para Cáceres”, concluye Pedro Blanco, insistiendo en que el Ayuntamiento debe escuchar las demandas de una generación “que ha sido olvidada en la planificación política local”.