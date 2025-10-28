Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

El Gobierno construirá un nuevo carril bici en Cáceres por 2,8 millones de euros: desde la rotonda de la Laboral hasta la Residencia Asistida

El Ministerio de Transportes aprueba de forma definitiva el proyecto del trazado en paralelo a la N-521 durante 1,2 kilómetros por 2,8 millones

Carril bici que une la Universidad de Extremadura con el centro.

Carril bici que une la Universidad de Extremadura con el centro. / Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España ya ha aprobado el expediente de información pública y el proyecto de trazado para la construcción de una nueva vía ciclista paralela a la N-521 (carretera a Trujillo), para conectar de forma definitiva la autovía A-58 con las rondas urbanas Norte y Sureste.

El visto bueno definitivo fue publicado en la jornada de este lunes a través del Boletín Oficial del Estado. Tendrá una longitud de 1,2 kilómetros (desde los puntos kilométricos 42,8 al 44) y el presupuesto base de licitación estimado es de 2.802.828,78 euros (IVA incluido), con una serie de prescripciones que son resultado de la admisión de alegaciones presentadas en el procedimiento de información pública y que deberán incluirse en el proyecto de construcción a redactar. Se prolongará, en concreto, desde la rotonda de la Universidad Laboral hasta la de la Residencia Asistida.

Ayuntamiento

En el proyecto de construcción debe aparecer que el consistorio será el encargado de conservar y mantener la vía ciclista y el acerado de nueva ejecución (incluyendo alumbrado), una pasarela de nueva ejecución junto a la comandancia de la Guardia Civil, dos obras de drenaje transversal y paradas de autobús de nueva ejecución. Además, se cederá al ayuntamiento una vía de servicio entre el acceso principal al Hospital Universitario de Cáceres y la glorieta de la Residencia Asistida, así como el acceso al hotel AhC desde el Camino de los Carboneros.

Noticias relacionadas y más

Así es el nuevo carril bici de Cáceres

Así es el nuevo carril bici de Cáceres

Así es el nuevo carril bici de Cáceres / Jorge Valiente

Autorizaciones

Además, debe contar con el visto bueno y las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo para dar cumplimiento a sus precepciones, las actuaciones a realizar en zona de dominio público hidráulico o el drenaje existente. También necesita autorizaciones de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura e incluirá el estudio luminotécnico, las normas de Canal de Isabel II e Iberdrola, o las del gas.

TEMAS

