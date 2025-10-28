Infraestructuras
El Gobierno garantiza los fondos para poner en marcha el centro ibérico de energía de Cáceres en 2026
El Consejo de Ministros da luz verde al compromiso de gasto cuando concluya la financiación de los fondos europeos
Entre el Ejecutivo nacional y la Junta de Extremadura aportarán 8,8 millones
El Gobierno de España ha acordado este martes, a través del Consejo de Ministros, avanzar con la puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) de Cáceres al autorizar el compromiso de gasto para financiar el proyecto a partir de 2026, cuando finalicen las inversiones comprometidas a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Este centro tiene como objetivo contribuir a resolver los retos científicos y tecnológicos que permitan la gestión de las energías verdes, mediante la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las innovaciones en almacenamiento energético, para satisfacer las demandas industriales y las necesidades de la sociedad para un futuro energético sostenible.
Trámite
El compromiso de gasto autorizado es uno de los últimos trámites administrativos previos a la apertura del centro en la ciudad. Permitirá que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad firme un convenio con la Junta de Extremadura, con el que se comprometerán a financiar la última fase pendiente, de inicio de explotación y puesta en funcionamiento de las instalaciones en el periodo 2025-2027.
Destinarán, entre los dos, un total de 8,8 millones de euros. De estos, el MICIU aportará el 60% (5.279.172,90 euros) y la Junta de Extremadura, el 40% restante (3.519.448,60 euros). Por su parte, la Fundación FUNDECYT-PCTEX, adscrita a la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, será la encargada de aplicar y gestionar estos fondos.
En estos momentos, se está finalizando la etapa de construcción y equipamiento y está previsto que el CIIAE comience a funcionar en 2026. FUNDECYT-PCTEX será el responsable de gestionar el centro, hasta el momento en el que el Reino de España y la República Portuguesa formalicen un acuerdo en relación con la gobernanza y la financiación del CIIAE.
Cronología
El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético se gestó en la XXXII Cumbre Luso-Española celebrada en Trujillo, en octubre de 2021. Posteriormente, en noviembre de 2022, ambos países firmaron un Memorando de entendimiento en el que se sentaron las bases para la prestación y cooperación entre los participantes en la creación y desarrollo del CIIAE.
En España, la Administración General del Estado, a través del MICIU (el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT), y la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y de FUNDECYT-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, firmaron en diciembre de 2021 un convenio para la creación y equipamiento del CIIAE, en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El MICIU aportó 58 millones de euros, la Junta de Extremadura 15 millones y FUNDECYT-PCTEX 1,5 millones.
17 millones
Adicionalmente, el MICIU financia el CIIAE con 17 millones de euros, a través de la participación de Extremadura en el Programa de I+D+I "Energía e Hidrógeno Renovable", que forma parte de los Planes Complementarios con las comunidades autónomas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta inversión se dedicará a la contratación de personal para el CIIAE a través de la Universidad de Extremadura, centro público ejecutor de este Programa. En total, la aportación del Gobierno de España hasta 2026, a través de los fondos europeos, será, por tanto, de unos 75 millones de euros.
