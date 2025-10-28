Llegaban a España como turistas y les obligaban a ofrecer droga a los clientes: así se desmanteló la red de prostitución de Alzapiernas en Cáceres

En prisión provisional se encuentran los cuatro detenidos en septiembre en el transcurso de una operación contra la prostitución en Cáceres. El amplio dispositivo desplegado en la céntrica calle Alzapiernas sorprendió a los cacereños y tal y como adelantara este diario, estaba relacionado con un asunto de explotación sexual.

Ahora, un mes después del operativo, la Policía Nacional ha hecho públicos los detalles de la macrooperación conocida como 'Alza' haciendo mención a la calle de la ciudad donde tuvo lugar. Concretan fuentes policiales que, aparte de los delitos como trata de seres humanos, prostitución, organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por los que continúan en prisión, el servicio de vigilancia aduanera de la agencia tributaria también les acusa de otro de blanqueo de capitales.

Precisan también que los detenidos pertenecían a un grupo "altamente profesionalizado y jerarquizado". La policía ha hecho público aunque sin precisar la fecha que "la investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por una de las víctimas, mujer de origen sudamericano, quien relató que había sido captada en su país aprovechando una situación problemática y de necesidad económica, para que ejerciera la prostitución en España".

Volaban a España con una agencia de viajes

Detallan que el modus operandi consistía en que hacían llegar a las mujeres a España utilizando una agencia de viajes, "haciéndolas pasar por simples turistas, llegando a contratar excursiones y visitas a diversas ciudades que nunca se llegaban a realizar" y más tarde, "eran trasladadas a dos pisos sitos en la calle Alzapiernas, donde debían ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída con la organización, obligándoles a pagar el alquiler de la habitación, a un precio muy por encima del valor de mercado, y un porcentaje de los servicios sexuales prestados".

En concreto, la policía subraya que "les imponían un plazo de 90 días para saldar dicha deuda, período legal para permanecer en España como turistas, por lo que trabajaban sin descanso. De esta manera las mujeres no quedaban en situación de irregularidad, se enriquecían rápidamente y conseguían una rotación constante en los pisos, además de aportar nuevas contrataciones para la agencia de viajes que utilizaban para blanquear el dinero obtenido ilícitamente".

También les obligaban a ofrecer droga a los clientes, interviniendo en los registros practicados una cantidad equivalente a 630 dosis de cocaína.