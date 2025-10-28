Cómo llegar a Cáceres desde Madrid y otras grandes ciudades de España

Este miércoles será el periodista Alberto Herrera y hace unos días fue el actor Nacho Guerreros. Y es que viajar a Cáceres, corazón monumental de Extremadura y Patrimonio de la Humanidad, es más fácil que nunca gracias a las mejoras en carretera y transporte público. Situada a poco más de 300 kilómetros de Madrid, la ciudad es un destino cada vez más elegido por turistas nacionales y extranjeros que buscan historia, gastronomía y tranquilidad.

La forma más rápida y cómoda de llegar a Cáceres desde Madrid es por carretera. La autovía A-5 (Autovía del Suroeste) conecta ambas ciudades en aproximadamente tres horas y media, dependiendo del tráfico. El trayecto discurre por Navalmoral de la Mata y Trujillo, ofreciendo una ruta directa y bien señalizada.

También existen líneas regulares de autobús operadas por Avanza, con varias salidas diarias desde la Estación Sur de Madrid y parada en la estación de autobuses de Cáceres. El viaje dura entre 3 horas y 45 minutos y 4 horas y media, con billetes desde unos 20 euros.

En tren: comodidad y nuevas frecuencias

Renfe ofrece varias conexiones diarias entre Madrid y Cáceres, con salidas desde Madrid-Chamartín. Los trenes Media Distancia tardan entre 3 horas y 45 minutos y 4 horas y 30 minutos, dependiendo de la ruta y paradas intermedias.

Además, desde la inauguración del nuevo tramo electrificado hasta Plasencia, el tiempo de viaje se ha reducido y la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura promete, en los próximos años, un impulso decisivo para las comunicaciones ferroviarias de la región.

Conexiones desde otras ciudades

Desde Sevilla, Cáceres se alcanza por la A-66 (Ruta de la Plata) en unas 3 horas y 30 minutos, un recorrido panorámico que atraviesa paisajes naturales y pueblos con encanto. Desde Mérida, la capital autonómica, la distancia es de apenas 70 kilómetros, que se cubren en menos de una hora por autovía.

Si se viaja desde Salamanca o León, también por la A-66, el tiempo de trayecto ronda las tres a cuatr horas, según el punto de origen. Desde el oeste, Lisboa está a poco más de 300 kilómetros, conectada por la A-6 y la EX-100, un recorrido que cada año gana popularidad entre los visitantes portugueses.

El Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura trabajan en la mejora de los accesos y en la creación de rutas turísticas sostenibles que faciliten la movilidad de los visitantes. En los últimos años se han reforzado los servicios de autobús y se han habilitado aparcamientos disuasorios para quienes llegan en coche.

Para muchos viajeros, Cáceres es una escapada ideal de fin de semana desde Madrid o Sevilla, pero también una parada imprescindible en la Ruta de la Plata. Su creciente promoción como destino cultural y de rodajes ha impulsado el turismo nacional, reforzando la necesidad de seguir mejorando sus conexiones.

Porque llegar a Cáceres, más que un viaje, es una invitación a entrar en la historia.