Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo y movilidad

Cómo llegar a Cáceres desde Madrid y otras grandes ciudades de España

Carretera, tren y autobús son las principales vías para acceder a la capital cacereña, que mejora sus conexiones mientras espera la llegada del AVE

VIDEO | Un tesoro patrimonial de la parte antigua de Cáceres reabre al público tres años después

VIDEO | Un tesoro patrimonial de la parte antigua de Cáceres reabre al público tres años después

Carlos Gil

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Este miércoles será el periodista Alberto Herrera y hace unos días fue el actor Nacho Guerreros. Y es que viajar a Cáceres, corazón monumental de Extremadura y Patrimonio de la Humanidad, es más fácil que nunca gracias a las mejoras en carretera y transporte público. Situada a poco más de 300 kilómetros de Madrid, la ciudad es un destino cada vez más elegido por turistas nacionales y extranjeros que buscan historia, gastronomía y tranquilidad.

La forma más rápida y cómoda de llegar a Cáceres desde Madrid es por carretera. La autovía A-5 (Autovía del Suroeste) conecta ambas ciudades en aproximadamente tres horas y media, dependiendo del tráfico. El trayecto discurre por Navalmoral de la Mata y Trujillo, ofreciendo una ruta directa y bien señalizada.

También existen líneas regulares de autobús operadas por Avanza, con varias salidas diarias desde la Estación Sur de Madrid y parada en la estación de autobuses de Cáceres. El viaje dura entre 3 horas y 45 minutos y 4 horas y media, con billetes desde unos 20 euros.

En tren: comodidad y nuevas frecuencias

Renfe ofrece varias conexiones diarias entre Madrid y Cáceres, con salidas desde Madrid-Chamartín. Los trenes Media Distancia tardan entre 3 horas y 45 minutos y 4 horas y 30 minutos, dependiendo de la ruta y paradas intermedias.

Además, desde la inauguración del nuevo tramo electrificado hasta Plasencia, el tiempo de viaje se ha reducido y la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura promete, en los próximos años, un impulso decisivo para las comunicaciones ferroviarias de la región.

Conexiones desde otras ciudades

Desde Sevilla, Cáceres se alcanza por la A-66 (Ruta de la Plata) en unas 3 horas y 30 minutos, un recorrido panorámico que atraviesa paisajes naturales y pueblos con encanto. Desde Mérida, la capital autonómica, la distancia es de apenas 70 kilómetros, que se cubren en menos de una hora por autovía.

Si se viaja desde Salamanca o León, también por la A-66, el tiempo de trayecto ronda las tres a cuatr horas, según el punto de origen. Desde el oeste, Lisboa está a poco más de 300 kilómetros, conectada por la A-6 y la EX-100, un recorrido que cada año gana popularidad entre los visitantes portugueses.

El Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura trabajan en la mejora de los accesos y en la creación de rutas turísticas sostenibles que faciliten la movilidad de los visitantes. En los últimos años se han reforzado los servicios de autobús y se han habilitado aparcamientos disuasorios para quienes llegan en coche.

Para muchos viajeros, Cáceres es una escapada ideal de fin de semana desde Madrid o Sevilla, pero también una parada imprescindible en la Ruta de la Plata. Su creciente promoción como destino cultural y de rodajes ha impulsado el turismo nacional, reforzando la necesidad de seguir mejorando sus conexiones.

Noticias relacionadas y más

Porque llegar a Cáceres, más que un viaje, es una invitación a entrar en la historia.

TEMAS

  1. El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
  2. «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
  3. El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
  4. La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
  5. Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
  6. Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
  7. El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
  8. Cáceres se convierte en la ciudad más hortera

Cómo llegar a Cáceres desde Madrid y otras grandes ciudades de España

Cómo llegar a Cáceres desde Madrid y otras grandes ciudades de España

"El trofeo no es mío, es de mis clientes": Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres

"El trofeo no es mío, es de mis clientes": Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres

El programa de Alberto Herrera se emite este miércoles desde Cáceres para impulsar el proyecto de la Capitalidad

El programa de Alberto Herrera se emite este miércoles desde Cáceres para impulsar el proyecto de la Capitalidad

Vox Cáceres critica la "tardanza y burocracia" de las ayudas a la natalidad

Vox Cáceres critica la "tardanza y burocracia" de las ayudas a la natalidad

Llegaban a España como turistas y les obligaban a ofrecer droga a los clientes: así se desmanteló la red de prostitución de Alzapiernas en Cáceres

Llegaban a España como turistas y les obligaban a ofrecer droga a los clientes: así se desmanteló la red de prostitución de Alzapiernas en Cáceres

Cáceres amplía el horario del cementerio y refuerza el servicio de autobús para la fiesta de Todos los Santos

Cáceres amplía el horario del cementerio y refuerza el servicio de autobús para la fiesta de Todos los Santos

La plaza de toros de Cáceres decide cuál es la mejor hamburguesa de Extremadura en dos semanas

La plaza de toros de Cáceres decide cuál es la mejor hamburguesa de Extremadura en dos semanas

Todos los cambios de la nueva convocatoria de ayudas a la natalidad en Cáceres: dinero, ingresos mínimos por familia y dónde gastarlo

Todos los cambios de la nueva convocatoria de ayudas a la natalidad en Cáceres: dinero, ingresos mínimos por familia y dónde gastarlo
Tracking Pixel Contents