Hostelería
El menú del día, una apuesta de los restaurantes de Cáceres para mantener clientes sin perder margen
Pese al aumento de los costes y la inflación, muchos locales mantienen esta fórmula a precios competitivos para fidelizar a su clientela habitual
El menú del día continúa siendo una pieza esencial en la estructura económica de los restaurantes de Cáceres. Aunque su obligatoriedad legal desapareció en 2010, la mayoría de los establecimientos mantiene esta fórmula por su capacidad para atraer clientela estable, especialmente entre semana, y garantizar un flujo de ingresos regular.
Precio medio
En la actualidad, el precio medio del menú del día en la capital cacereña se sitúa entre los 11 y los 14 euros, por debajo de la media nacional, que ronda los 14 euros. Esta diferencia permite a los locales conservar una ventaja competitiva, especialmente en un contexto de inflación y de incremento de los costes de suministro, energía y materias primas.
El aumento de los gastos generales ha obligado a muchos hosteleros a revisar su estrategia de precios y su oferta culinaria. La rentabilidad del menú del día se ha estrechado de forma notable, y algunos negocios optan por ajustar las raciones o simplificar la carta para mantener precios atractivos sin comprometer la calidad. Aun así, el menú sigue siendo una fuente de ingresos constante que ayuda a compensar la menor afluencia en determinados días o temporadas.
Herramienta de fidelización
Más allá de su valor económico, el menú del día se considera una herramienta de fidelización. Los clientes habituales, especialmente trabajadores que comen fuera de casa, encuentran en esta fórmula una opción equilibrada entre precio, rapidez y variedad. Este perfil de consumidor representa una parte significativa de la facturación diaria de muchos restaurantes, que encuentran en él un público estable frente a la incertidumbre del turismo estacional.
El auge del turismo gastronómico ha reforzado el atractivo del menú del día como escaparate de la cocina local. Algunos establecimientos han incorporado productos de kilómetro cero o platos tradicionales reinterpretados, con el fin de diferenciarse de la competencia y reforzar su identidad. La tendencia apunta hacia menús más personalizados y sostenibles, con una atención creciente a la calidad de los ingredientes y a la presentación.
Elemento de equilibrio
En un entorno marcado por la inflación y la competencia creciente, el menú del día se mantiene como un elemento de equilibrio. Su continuidad en Cáceres refleja tanto la capacidad de adaptación del sector hostelero como la importancia de conservar una tradición que, más allá de su valor gastronómico, sigue siendo un pilar económico y cultural de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
- «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
- El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- Cáceres se convierte en la ciudad más hortera