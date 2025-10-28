Sociedad
Nacho Guerreros, Coque en La Que Se Avecina, presume su visita a Cáceres y revela una leyenda medieval de la parte antigua
El actor riojano aprovecha la gira con La Noche Es Comedia y recorre el casco histórico por la noche
Cualquier excusa es buena para visitar la ciudad de Cáceres. Desde el paseo de Cánovas hasta las calles empedradas del casco histórico pasando por la plaza Mayor, cada rincón es un buen lugar para sentarte a disfrutar de la belleza y la inmensidad de un espacio que es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y uno de los espacios medievales mejor conservados.
Y así lo hizo el actor riojano Nacho Guerreros, conocido popularmente por su papel de Coque Calatrava en la serie La Que Se Avecina. Aprovechando su visita a la ciudad hace unas semanas con motivo de su actuación La Noche Es Comedia en el Palacio de Congresos, posteó en Instagram un carrusel de imágenes de su paseo por el casco histórico.
Recorrido
La plaza Mayor, San Juan, Santa María, el Arco de la Estrella, la Preciosa Sangre, la Cuesta de la Compañía, la Torre de Bujaco y, como no puede ser de otra manera, la estatua de Leoncia. Así fue el itinerario del artista, tal y como compartió en sus redes sociales. A Guerreros lo acompañaron el actor Xavier Deltell o Raúl Rubio, jefe de comunicación de La Noche Es Comedia y batería en el grupo Attica.
En el post, Guerreros recordó una de las leyendas medievales que se esconden entre las paredes de la parte antigua de Cáceres: "Una joven que no quería profesar fue obligada a hacerlo. Murió de pena poco después y su espíritu, dicen los vecinos, se aparece en las noches frías, caminando por el adarve junto a San Pablo, con las manos cruzadas y el rostro cubierto. Muchos juraban haberla visto entre la niebla".
Actuación
La Noche Es Comedia llegó a Cáceres el pasado 18 de octubre a las 20.30 horas y reunió a monologuistas como el propio Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Tomás García, Miki Dkai, Xavier Delltell y Eva Yqué.
